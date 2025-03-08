24 Канал з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні" розповідає про прізвища, які мають незвичне звучання. У сучасному світі ці родові імена вважаються досить рідкісними.

Не пропустіть 5 стародавніх українських імен, які стали основою для прізвищ: перевірте своє у списку

Добірка незвичних українських прізвищ

В Україні існують тисячі унікальних прізвищ, кожне з яких є відображенням історії, культури та мови нашого народу. Рідкісні родові імена часто містять символізм і глибокий сенс, що приховують більше, ніж здається на перший погляд. Такі прізвища зберігають пам'ять про наших предків та особливості їхнього життя. Втім, далеко не кожне родове ім'я можна назвати популярним сьогодні. Серед незвичних прізвищ в Україні:

Кривоглавий – наразі є лише 6 людей, які можуть похизуватися цим прізвищем. Такі українці мешкають на Галичині.

– наразі є лише 6 людей, які можуть похизуватися цим прізвищем. Такі українці мешкають на Галичині. Куропась – 38 людей мають це прізвище. Вони мешкають на Галичині.

– 38 людей мають це прізвище. Вони мешкають на Галичині. Псяр – вважається рідкісним прізвищем, оскільки його носіїв налічується лише 4 людини, що живуть на території Харківської, Сумської, Луганської та Донецької областей.

– вважається рідкісним прізвищем, оскільки його носіїв налічується лише 4 людини, що живуть на території Харківської, Сумської, Луганської та Донецької областей. Лизун – цікаве родове ім'я поширене на Придніпров'ї. Його носіями є 949 людей.

– цікаве родове ім'я поширене на Придніпров'ї. Його носіями є 949 людей. Безмозкий – власниками цього прізвища є 10 українців. Вони мешкають на території Запорізької та Дніпровської області.

– власниками цього прізвища є 10 українців. Вони мешкають на території Запорізької та Дніпровської області. Лиходід – 864 носії цього прізвища живуть у Криму.

– 864 носії цього прізвища живуть у Криму. Пізнюк – прізвище поширене серед мешканців Галичини. Його власниками є 58 українців.

– прізвище поширене серед мешканців Галичини. Його власниками є 58 українців. Прихід – 75 власників цього прізвища живуть на Галичині.

– 75 власників цього прізвища живуть на Галичині. Секретний – люди, які мають це прізвище, мешкають на Придніпров'ї. Родове ім'я збереглося лише у кількох українців.

– люди, які мають це прізвище, мешкають на Придніпров'ї. Родове ім'я збереглося лише у кількох українців. Пірникоза – відомо лише про 13 носіїв родового імені, які живуть на Поділлі.

– відомо лише про 13 носіїв родового імені, які живуть на Поділлі. Вихопень – 694 людини наразі має це прізвище. Переважна більшість власників прізвища мешкає на Галичині.

– 694 людини наразі має це прізвище. Переважна більшість власників прізвища мешкає на Галичині. Заваликут – 2 носії цього прізвища, які живуть у Києві.

– 2 носії цього прізвища, які живуть у Києві. Загубипалець – 31 українець може похизуватися цим прізвищем. Ці люди живуть на території Криму.

Українські прізвища / Фото Freepik

Які прізвища неможливо почути за кордоном

Українські родові імена можуть багато розповісти про життя наших предків. Найдавніші прізвища з'явилися ще за часів існування Запорозької Січі. У давнину деякі родові імена мали дещо жартівливий характер. Вони переважно належали козакам, які створювали родові імена на основі гумору. Серед таких родових імен:

Неїжборщ – налічується 20 його носіїв, які мешкають на Сумщині та Полтавщині.

– налічується 20 його носіїв, які мешкають на Сумщині та Полтавщині. Недайкаша – 8 власників цього прізвища, які живуть у Кіровоградській області.

– 8 власників цього прізвища, які живуть у Кіровоградській області. Затуливітер – 374 носії, які живуть у Києві, Нікополі та Кропивницькому.

– 374 носії, які живуть у Києві, Нікополі та Кропивницькому. Непийвода – 1107 носіїв, які мешкають на Вінниччині та Івано-Франківщині.

– 1107 носіїв, які мешкають на Вінниччині та Івано-Франківщині. Перебийніс – відомо про 194 власників, які переважно проживають на Київщині та Харківщині.

– відомо про 194 власників, які переважно проживають на Київщині та Харківщині. Дрімайло – 30 носіїв, які живуть на Полтавщині.

– 30 носіїв, які живуть на Полтавщині. Сопель – 151 власник, що мешкає на Тернопільщині та Одещині.

– 151 власник, що мешкає на Тернопільщині та Одещині. Тягнирядно – 459 власників, які живуть на півдні України.

У сучасному світі ці прізвища можна почути в майже усіх областях України. Втім, за кордоном цього зробити неможливо.