24 Канал з посиланням на Як звати підготував добірку старовинних чоловічих імен, які стають популярними. Цей матеріал знадобиться для майбутніх батьків синів.

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Добірка забутих чоловічих імен, які повертаються в моду

Лев

Це ім'я походить з латинської мови та означає "лев", У давнину так часто називали представників аристократії. Власники цього імені зазвичай впевнені в собі, рішучі та відважні. Вони мають лідерські якості, можуть бути трохи впертими, але завжди прагнуть захищати близьких.

Марко

Таке ім'я має латинське коріння та походить від слова Marcus, що трактується як "воїн" або "сильний". Ці чоловіки не бояться труднощів і вміють досягати своїх цілей. Представники цього імені часто відзначаються аналітичним розумом і прагненням до незалежності. Водночас вони товариські й мають гарне почуття гумору.

Тимофій

Це ім'я має давньогрецьке походження та означає "той, хто шанує Бога". У давнину так часто називали надійних чоловіків, які завжди готові допомогти. Тимофії легко досягають успіху у творчих сферах та роблять усе можливе, щоб відчути гармонію зі світом.

Забуті українські імена / Фото Freepik

Остап

Ім'я Остап має грецьке походження і перекладається як "твердий" або "стійкий". Такі чоловіки відзначаються незалежністю, кмітливістю та харизмою. Вони часто мають сильний характер, але не схильні до агресії. Водночас в Остапів розвинене почуття справедливості.

Роман

Це ім'я має латинське походження та означає "римський" або "римлянин". Романи легко знаходять спільну мову з людьми, полюбляють пригоди та нові враження. Такі чоловіки можуть бути досить емоційними й схильними до імпульсивних рішень.

Які ще існують забуті чоловічі імена

Ім'я Наум має давньоєврейське походження та означає "той, хто втішає". Його власником був один з дванадцяти малих біблійних пророків. Святий напророкував зруйнування міста Ніневії.

Водночас Митрофан, що трактується як "той, хто явлений матір'ю", також можна назвати забутим українським іменем. Раніше воно було популярним у православному середовищі, особливо серед священників.

Ім'я Євсій також походить з Давньої Греції та трактується як "благочестивий" або "праведний". Наші предки так називали людей, які жили за законами віри та доброчесності.