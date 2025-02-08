24 Канал з посиланням на відео тікток-акаунту sydorenko91 розповідає про забуті українські чоловічі імена. Цей матеріал може знадобитися для майбутніх батьків синів.

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Добірка забутих українських чоловічих імен

Тодир

Це український варіант імені Теодор, що з грецької мови перекладається як "Божий дар". Ім'я Тодир було популярним серед селян у XX столітті.

Калістрат

Це ім'я прийшло до нас з Давньої Греції та означає "прекрасний воїн" або "доблесний захисник". Його можна було часто почути серед військових і монахів. Таке ім'я також згадується у Святому Письмі. Мученик Калістрат загинув страшною смертю, бо служив Господу.

Каленій

Це ім'я походить з грецької мови та утворене від слова "каленик", що означає "гарний" і "перемагати". У давнину так інколи називали козаків.

Корній

Це ім'я має латинське походження та означає "рогатий" або "сильний, як ріг". У давнину так називали стійких і витривалих чоловіків.

Забуті українські імена / Фото Freepik

Улас

Це форма імені Власій, що трактується як "шепелявий". У народі його пов'язують зі святим Власієм, покровителем худоби.

Митрофан

Це давньогрецьке ім'я, що означає "той, хто явлений матір'ю". Раніше воно було популярним у православному середовищі, особливо серед священників.

Євсій

Ім'я Євсій також походить з Давньої Греції та трактується як "благочестивий" або "праведний". Наші предки так називали людей, які жили за законами віри та доброчесності.

Мусій

Це український варіант імені Мойсей, яке означає "врятований із води". Воно пов'язане з пророком Мойсеєм, який вивів євреїв з єгипетського полону та отримав від Бога 10 заповідей на горі Сінай.

Наум

Це ім'я має давньоєврейське походження та означає "той, хто втішає". Його власником був один з дванадцяти малих біблійних пророків, на ім'я Наум. Святий напророкував зруйнування міста Ніневії.

Які стародавні імена повертаються в моду

За однією з версій, ім'я Лавр походить від латинського слова laurus, що означає "лавр" або "увінчаний славою". У давнину так називали мудрих і сильних чоловіків.

Ім'я Маркіян походить з латинської мови та означає "присвячений Марсу". У сучасному світі так називають хлопців, які демонструють лідерські якості та вправно керують командою.

Ім'я Платон має давньогрецьке походження та означає "широкоплечий" або "просторий". У давнину так нерідко називали чоловіків, які полюбляють дізнаватися щось нове та ніколи не бояться занурюватися у вивчення складних питань.