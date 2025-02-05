Ці прізвища зазвичай формувалися від назв населених пунктів. Про це детальніше – розповідає 24 Канал з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька

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Добірка прізвищ, утворених від назв населених пунктів

Коломієць

Це прізвище утворене від назви міста Коломия, що на Івано-Франківщині. Таке родове ім'я займає 58 місце серед найпоширеніших в Україні. Його власниками є 25 164 людини, які переважно мешкають у Києві, Харкові та Вінниці. Прізвище Коломиєць згадується серед представників старшини Гетьманщини, православного духовенства і київського міщанства.

Черкас

Наші предки сформували це прізвище від назви міста Черкаси. Родове ім'я вважається менш поширеним за попереднє, адже відомо лише про 3174 його носії. Найбільше власників прізвища Черкас проживає на Київщині та Кіровоградщині. Це родове ім'я згадується у козацьких реєстрах за 1756 і 1649 роки.

Прилуцький

У давнину це прізвище утворилося від назви міста Прилуки, що на Чернігівщині. Таке родове ім'я можна часто почути серед жителів Київщини та Харківщини. Наразі відомо про 1147 його носіїв. Це прізвище також згадується у козацьких реєстрах за 1756 і 1649 роки.

Походження українських прізвищ / Фото Freepik

Кобиляцький

Це прізвище походить від назви села Кобеляки, яке розташоване на Полтавщині. Родове ім'я можна назвати рідкісним, адже відомо лише про 444 його носіїв. Власники цього прізвища переважно проживають на Дніпровщині. Це прізвище згадується серед старшин Гетьманщини й репресованих.

Кияниченко

Наші пращури утворили це прізвище від назви столиці України – міста Києва. Таке родове ім'я можна рідко почути, оскільки лише 77 людей його мають. Переважно вони мешкають на Київщині. Це прізвище згадується у козацьких реєстрах за 1649 рік.

Кам'янський

Це прізвище сформувалося він назви міста Кам'янка, що на Черкащині. Родове ім'я також не можна назвати популярним серед українців, адже його власниками є лише 97 людей. Найбільше їх мешкає у Львові та Черкасах. Що цікаво, це прізвище також згадується у козацьких реєстрах за 1756 рік.

Які прізвища утворені від жіночих імен

Багато українців можуть похизуватися прізвищами, утвореними від імені Галина, що має давньогрецьке коріння та означає "спокій". Серед таких варіантів: Галенко, Гальчук, Галкевич, Галюк, Галинець і Галич.

Крім цього, нерідко в Україні можна почути прізвища, які походять від імені Ярина, що трактується як "сонячна" та "світла". До них належать: Яренко, Яринчук, Ярич, Яринюк, Яринський тощо.

До того ж прізвища, утворені від імені Варвара, що має давньогрецьке походження та означає "іноземка" або "варварка", досить популярні серед українців. Варваренко, Варварчук, Варварук, Варварюк, Варварич, та Варварецький – поширені родові імена, тому їх представники живуть в усіх областях України.