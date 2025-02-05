Эти фамилии обычно формировались от названий населенных пунктов. Об этом подробнее – рассказывает 24 Канал со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько

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Подборка фамилий, образованных от названий населенных пунктов

Коломиец

Эта фамилия образована от названия города Коломыя, что на Ивано-Франковщине. Такое родовое имя занимает 58 место среди самых распространенных в Украине. Его владельцами являются 25 164 человека, которые преимущественно проживают в Киеве, Харькове и Виннице. Фамилия Коломиец упоминается среди представителей старшины Гетманщины, православного духовенства и киевского мещанства.

Черкас

Наши предки сформировали эту фамилию от названия города Черкассы. Родовое имя считается менее распространенным, чем предыдущее, ведь известно лишь о 3174 его носителях. Больше всего владельцев фамилии Черкасс проживает в Киеве. Это родовое имя упоминается в казацких реестрах за 1756 и 1649 годы.

Прилуцкий

В древности эта фамилия образовалась от названия города Прилуки, что на Черниговщине. Такое родовое имя можно часто услышать среди жителей Киева и Харькова. Сейчас известно о 1147 его носителях. Эта фамилия также упоминается в казацких реестрах за 1756 и 1649 годы.

Происхождение украинских фамилий / Фото Freepik

Кобыляцкий

Эта фамилия происходит от названия села Кобеляки, которое расположено на Полтавщине. Родовое имя можно назвать редким, ведь известно лишь о 444 его носителях. Владельцы этой фамилии преимущественно проживают в Днепре. Эта фамилия упоминается среди старшин Гетманщины и репрессированных.

Кияниченко

Наши предки образовали эту фамилию от названия столицы Украины – города Киева. Такое родовое имя можно редко услышать, поскольку только 77 человек его имеют. Преимущественно они живут в Киеве. Эта фамилия упоминается в казацких реестрах за 1649 год.

Каменский

Эта фамилия сформировалась он названия города Каменка, что в Черкасской области. Родовое имя также нельзя назвать популярным среди украинцев, ведь его владельцами являются лишь 97 человек. Больше всего их живет во Львове и Черкассах. Что интересно, эта фамилия также упоминается в казацких реестрах за 1756 год.

Какие фамилии образованы от женских имен

Многие украинцы могут похвастаться фамилиями, образованными от имени Галина, имеющего древнегреческие корни и означающего "покой". Среди таких вариантов: Галенко, Гальчук, Галкевич, Галюк, Галинец и Галич.

Кроме этого, нередко в Украине можно услышать фамилии, которые происходят от имени Ярина, что трактуется как "солнечная" и "светлая". К ним относятся: Яренко, Яринчук, Ярич, Яринюк, Яринский и тому подобное.

К тому же фамилии, образованные от имени Варвара, что имеет древнегреческое происхождение и означает "иностранка" или "варварка", достаточно популярны среди украинцев. Варваренко, Варварчук, Варварук, Варварюк, Варварич, и Варварецкий – распространенные родовые имена, поэтому их представители живут во всех областях Украины.