24 Канал со ссылкой на видео тикток-аккаунта sydorenko91 рассказывает о забытых украинских мужских именах. Этот материал может пригодиться для будущих отцов сыновей.

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Подборка забытых украинских мужских имен

Тодир

Это украинский вариант имени Теодор, что с греческого языка переводится как "Божий дар". Имя Тодир было популярным среди крестьян в XX веке.

Калистрат

Это имя пришло к нам из Древней Греции и означает "прекрасный воин" или "доблестный защитник". Его можно было часто услышать среди военных и монахов. Такое имя также упоминается в Священном Писании. Мученик Калистрат погиб страшной смертью, потому что служил Господу.

Калений

Это имя происходит из греческого языка и образовано от слова "каленик", что означает "красивый" и "побеждать". В древности так иногда называли казаков.

Корней

Это имя имеет латинское происхождение и означает "рогатый" или "сильный, как рог". В древности так называли стойких и выносливых мужчин.

Забытые украинские имена / Фото Freepik

Улас

Это форма имени Власий, что трактуется как "шепелявый". В народе его связывают со святым Власием, покровителем скота.

Митрофан

Это древнегреческое имя, что означает "тот, кто явлен матерью". Раньше оно было популярным в православной среде, особенно среди священников.

Евсей

Имя Евсей также происходит из Древней Греции и трактуется как "благочестивый" или "праведный". Наши предки так называли людей, которые жили по законам веры и добродетели.

Мусий

Это украинский вариант имени Моисей, которое означает "спасенный из воды". Оно связано с пророком Моисеем, который вывел евреев из египетского плена и получил от Бога 10 заповедей на горе Синай.

Наум

Это имя имеет древнееврейское происхождение и означает "тот, кто утешает". Его владельцем был один из двенадцати малых библейских пророков, по имени Наум. Святой предсказал разрушение города Ниневии.

Какие древние имена возвращаются в моду

По одной из версий, имя Лавр происходит от латинского слова laurus, что означает "лавр" или "увенчанный славой". В древности так называли мудрых и сильных мужчин.

Имя Маркиан происходит из латинского языка и означает "посвященный Марсу". В современном мире так называют ребят, которые демонстрируют лидерские качества и умело руководят командой.

Имя Платон имеет древнегреческое происхождение и означает "широкоплечий" или "просторный". В древности так нередко называли мужчин, которые любят узнавать что-то новое и никогда не боятся погружаться в изучение сложных вопросов.