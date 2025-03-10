24 Канал со ссылкой на Как звать подготовил подборку старинных мужских имен, которые становятся популярными. Этот материал пригодится для будущих родителей сыновей.

Смотрите также 6 редких женских имен, которые не теряют своей популярности

Подборка забытых мужских имен, которые возвращаются в моду

Лев

Это имя происходит из латинского языка и означает "лев", В древности так часто называли представителей аристократии. Владельцы этого имени обычно уверены в себе, решительные и отважные. Они имеют лидерские качества, могут быть немного упрямыми, но всегда стремятся защищать близких.

Марко

Такое имя имеет латинские корни и происходит от слова Marcus, что трактуется как "воин" или "сильный". Эти мужчины не боятся трудностей и умеют достигать своих целей. Представители этого имени часто отличаются аналитическим умом и стремлением к независимости. В то же время они общительны и обладают хорошим чувством юмора.

Тимофей

Это имя имеет древнегреческое происхождение и означает "тот, кто почитает Бога". В древности так часто называли надежных мужчин, которые всегда готовы помочь. Тимофеи легко достигают успеха в творческих сферах и делают все возможное, чтобы почувствовать гармонию с миром.

Забытые украинские имена / Фото Freepik

Остап

Имя Остап имеет греческое происхождение и переводится как "твердый" или "устойчивый". Такие мужчины отличаются независимостью, сообразительностью и харизмой. Они часто имеют сильный характер, но не склонны к агрессии. В то же время у Остапов развито чувство справедливости.

Роман

Это имя имеет латинское происхождение и означает "римский" или "римлянин". Романы легко находят общий язык с людьми, любят приключения и новые впечатления. Такие мужчины могут быть достаточно эмоциональными и склонными к импульсивным решениям.

Какие еще существуют забытые мужские имена

Имя Наум имеет древнееврейское происхождение и означает "тот, кто утешает". Его владельцем был один из двенадцати малых библейских пророков. Святой предсказал разрушение города Ниневии.

В то же время Митрофан, что трактуется как "тот, кто явлен матерью", также можно назвать забытым украинским именем. Ранее оно было популярным в православной среде, особенно среди священников.

Имя Евсей также происходит из Древней Греции и трактуется как "благочестивый" или "праведный". Наши предки так называли людей, которые жили по законам веры и добродетели.