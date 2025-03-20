У 2025 році багато батьків звертаються до класичних та забутих імен, віддаючи перевагу милозвучності та глибокому значенню. LifeStyle24 з посиланням на Namesberry розповідає про ретро-імена, які варто повернути у моду.

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Добірка ретро-імен, які варто повернути у моду у 2025 році

Елеонора

Ім'я Елеонора походить з Давньої Греції та означає "милосердна". У давнину так називали представниць еліти та заможного роду. Елеонори вміють співчувати іншим та завжди прийдуть на допомогу. Дівчата з таким іменем вміють критично мислити й розв'язувати навіть найскладніші проблеми, чим захоплюють чоловіків.

Віолетта

Це ім'я має латинське коріння і походить від слова viola, що означає "фіалка". Віолетти – це романтичні та емоційні жінки, які мають витончене почуття смаку й природну харизму. Такі дівчата часто мріють про ідеальний світ і прагнуть гармонії.

Імена для дітей / Фото Freepik

Аліса

За однією з версій, це ім'я має давньогерманське походження, утворилося від варіанту Adelais та перекладається як "істина" або "благородна". Його власниці досягають хороших результатів у кар'єрі завдяки своїй працьовитості. Такі жінки мають велику популярність серед чоловіків, тому не бувають довго самотніми.

Август

Ім'я Август походить з латинської мови та означає "великий" або "шанований". У давнину так часто називали чоловіків-аристократів. Августи відзначають відповідальністю та амбітністю, тому прагнуть займати керівні посади на роботі. Завдяки рішучості й впевненості таким чоловікам легко досягти успіху в житті.

Теодор

Цей варіант походить з Давньої Греції. Таке ім'я має особливе значення – "Божий дар" та складається з двох частин: "божество" і "дар". Представники цього імені мають сильний характер, який допомагає їм у досягненні будь-яких цілей. Теодори переважно стають гарними лідерами, за якими йде команда. Тому чоловіки, які мають таке ім'я, можуть легко отримати керівні посади на роботі.

Які імена стануть популярними у 2025 році

У 2025 році зростатиме популярність традиційних українських імен. Наприклад, ім'я Максим, яке має латинське коріння та трактується як "найбільший" або "великий", може стати ще більше поширеним цьогоріч. Його власники – впевнені в собі чоловіки, які борються за справедливість.

Водночас ім'я Уляна, що має латинське походження й трактується як "щаслива" або "кучерява", також буде популярним у 2025 році. Представниці цього імені мають гарну інтуїцію та часто проявляють альтруїзм.