LifeStyle24 з посиланням на Як звати розповідає про імена, які стануть найпопулярнішими у 2025 році. Цей матеріал знадобиться для майбутніх батьків доньок і синів.

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Які імена стануть найпопулярнішими у 2025 році

Поліна

За однією з версій, це ім'я має грецьке коріння й означає "сонячна" або "присвячена Аполлону". Зазвичай так називають енергійних та креативних дівчат, які полюбляють мистецтво. Такі жінки часто мають гарний смак і природну чарівність. Водночас інколи Поліни можуть бути впертими.

Уляна

Таке ім'я має латинське походження й трактується як "щаслива" або "кучерява". Його власниці – ніжні та доброзичливі жінки, які вміють підтримати близьких у лихі часи. Представниці цього імені мають гарну інтуїцію та часто проявляють альтруїзм.

Варвара

Це ім'я має давньогрецьке походження та перекладається як "чужоземка" або "варварка". У давнину так часто називали сильних і вольових жінок, які не боялися постати перед труднощами. Власниці цього імені відзначаються незалежністю та рішучістю. Варвари завжди залишаються відданими своїм принципам.

Імена для дітей / Фото Freepik

Тимур

Ім'я Тимур має монгольське походження та означає "залізний". Переважно так називають цілеспрямованих і відважних хлопців. Такі чоловіки не бояться перешкод і завжди йдуть до своєї мети. Вони мають аналітичний склад розуму, але іноді можуть бути надто прямолінійними.

Максим

Це ім'я має латинське коріння та трактується як "найбільший" або "великий". Його власники – впевнені в собі чоловіки, які борються за справедливість. Вони часто займають лідерські позиції та надихають інших своєю цілеспрямованістю.

Богдан

Ім'я Богдан має слов'янське походження та означає "Богом даний". Такі чоловіки – розумні, добрі та відповідальні. Вони мають гарну інтуїцію, яка допомагає їм у розв'язанні проблем. Богдани завжди готові захищати слабших та прагнуть досягнення своїх цілей.

Які найдивніші імена зареєстрували у 2024 році в Україні

У 2024 році в Україні народилось понад 176 000 малюків. Тогоріч українці обирали доволі дивні імена для своїх дітей. Більшість з цих варіантів має іншомовне походження, але водночас і гарне звучання.

Серед найнезвичніших чоловічих імен, якими часто називали маленьких українців: Пантелеімон, Соломон, Тамерлан, Еней, Святогор, Арнольд, Єлисей, Добриня, Зореслав, Зоровавель, Яїр, Северин, Аскольд і Султан.

Водночас дівчат також називали доволі екзотичними іменами. До таких належать: Барбі, Мерсі, Дзвінка, Янголя, Рута, Гориня, Жасмін, Роксолана, Василіса, Олімпіада, Луна, Квітка, Суламіта, Мальва та Дояна.