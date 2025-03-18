Тогоріч в Україні народилось понад 176 000 малюків. Про найнезвичніші імена, зареєстровані у 2024 році – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Міністерство юстиції України.

Цікаво Повертаються в моду: 6 забутих українських імен для хлопчиків і дівчаток

Добірка найдивніших імен, зареєстрованих у 2024 році в Україні

Сучасні батьки нерідко обирають екзотичні імена для своїх дітей, щоб підкреслити їхню унікальність і зробити особливими з самого народження. Для деяких це спосіб виділитися, відійти від традицій та запам'ятатися. Водночас хтось надихається попкультурою, кіно, літературою чи навіть сучасними технологіями під час вибору імені. Тому доволі часто з'являються на світ малюки, яких називають на честь улюблених персонажів або брендів своїх батьків.

Зокрема, це стосується українців, які у 2024 році обирали для новонароджених дивні варіанти. Більшість з цих імен має іншомовне походження, але водночас і гарне звучання. Серед найнезвичніших чоловічих імен, якими часто називали маленьких українців: Пантелеімон, Соломон, Тамерлан, Еней, Святогор, Арнольд, Єлисей, Добриня, Зореслав, Зоровавель, Яїр, Северин, Аскольд та Султан.

Водночас дівчат також називали доволі екзотичними іменами. До таких належать: Барбі, Мерсі, Дзвінка, Янголя, Рута, Гориня, Жасмін, Роксолана, Василіса, Олімпіада, Луна, Квітка, Суламіта, Мальва та Дояна.

Найдивніші імена, зареєстровані у 2024 році / Фото Freepik

Якими іменами найбільше називали дітей у 2024 році в Україні

Серед найпоширеніших жіночих імен, якими називали дітей у 2024 році: Анна, Софія, Марія, Катерина, Соломія, Поліна, Вікторія та Мілана.

Водночас до популярних чоловічих імен, якими називали дітей у 2024 році, належать: Артем, Максим, Богдан, Дмитро, Михайло, Андрій, Денис, Данило, Тимофій, Макар та Марк.