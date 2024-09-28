Щороку в Україні можна почути все більше імен, які зачаровують. Найпоширеніші варіанти, якими називали дітей у 2024 році, повідомило Міністерство юстиції України, передає LifeStyle24.

Цікаво 5 стародавніх жіночих імен, які повертаються в моду

Найпопулярніші імена в Україні за I півріччя 2024 року

Добірка жіночих імен

Ім'я Аліса має кілька версій походження: перша – з давньогерманської мови та означає "благородна", тоді як друга – з грецької мови й трактується як "істина".

Ім'я Анастасія прийшло до нас з Давньої Греції та означає "відроджена".

Ім'я Анна має грецьке походження і трактується як "прихильність".

Ім'я Варвара походить з Давньої Греції та означає "дикунка, варварка".

Ім'я Вікторія походить з латинської мови й трактується як "перемога".

Ім'я Дарина має слов'янське походження й означає "дарована Богом".

Ім'я Єва має давньоєврейське походження й трактується як "та, що дає життя".

Ім'я Емілія має давньоримське походження й означає "суперниця".

Ім'я Злата має кілька версій походження: перша – з давньогрецької мови, де означає "золотце", тоді як друга – від праслов'янського слова "зълата", яке перекладається як "золото".

Ім'я Марія походить з давньоєврейської мови та означає "кохана" або "пані".

Ім'я Мілана має слов'янське походження й трактується як "мила".

Ім'я Поліна походить з Давньої Греції та означає "сонячна".

Ім'я Соломія має давньоєврейське походження й трактується як "мир".

Ім'я Софія походить з Давньої Греції та означає "мудра".

Ім'я Стефанія перекладається з давньогрецької мови як "діадема".

Ім'я Уляна походить з латинської мови та означає "щастя".



Найпопулярніші жіночі імена у 2024 році / Фото Freepik

Добірка чоловічих імен

Ім'я Артем має грецьке коріння та означає "неушкоджений".

Ім'я Богдан має слов'янське походження й трактується як "Богом даний".

Ім'я Давид має давньоєврейське походження й означає "коханий".

Ім'я Данило також має давньоєврейське походження й трактується як "Бог – мій суддя".

Ім'я Максим має латинське походження та означає "великий".

Ім'я Матвій має давньоєврейські коріння і трактується як "Божий дар".

Ім'я Марк походить від латинського слова Marcus, яке означає "присвячений Марсу".

Ім'я Назар має давньоєврейське походження і трактується як "той, що присвятив себе Богу".

Ім'я Олександр походить з Давньої Греції та означає "захисник".

Ім'я Тимофій має грецьке походження та означає "повага".

Ім'я Тимур у перекладі з монгольської мови означає "залізний".



Найпопулярніші чоловічі імена у 2024 році / Фото Freepik

Якими рідкісними іменами називали у I півріччі 2024 року

Серед рідкісних жіночих імен, якими називали дітей у 2024 році: Авігея, Абігель, Айсель, Айріс, Аліша, Василина, Велла, Вірсавія, Даяна, Дзвіна, Дзенислава, Еліна, Естерсіта, Ілана, Клеопатра, К'яра, Леля, Летті, Лієль, Ліліт, Лія, Лорелай, Лукірія, Луна, Люсіанна, Маліка, Марфа, Медея, Мері, Мірабелла, Мірра, Нана, Наомі, Нонна, Наомі, Олівія, Онися, Оріяна, Орислава, Рєната, Рута, Селена, Феміда.

Водночас до рідкісних чоловічих імен, якими називали дітей у 2024 році, належать: Августин, Амур, Аркад, Аквамарін, Віллі, Вогнедар, Даніслав, Добриня, Еліазар, Еней, Ескендер, Ілай, Килим, Левко, Люциус, Маверік, Мілош, Олекса, Ольгерд, Ратислав, Рувім, Самсон, Сіріус, Тео, Торвальд, Фелікс, Флоріан, Чіпріан, Яким, Яник.