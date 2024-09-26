Редакція LifeStyle24 зібрала добірку жіночих імен, які повертаються у моду. Можливо, ви назвете свою майбутню доньку одним із запропонованих варіантів.

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Добірка стародавніх імен, які повертаються в моду

Анастасія

Це ім'я походить з давньогрецької мови та означає "воскресіння". У сучасному світі так називають мрійливих жінок, які мають багату уяву. Представниці цього імені легко знаходять спільну мову з новими людьми. Анастасії – працелюбні й вольові дівчата, які завжди будуть відстоювати свою думку до кінця.

Ярослава

Ім'я Ярослава має давньоруське походження й трактується як "та, що має могутню славу". У давнину так називали мудрих жінок, які завжди давали поради іншим. Власниці цього імені відзначаються гострим розумом й оптимізмом, тому вони легко дарують позитив своїм рідним і близьким. Ярослави – дуже відповідальні й цілеспрямовані. Вони можуть очолити команду й стати гарними лідерами.

Софія

Це ім'я походить з Давньої Греції та означає "мудрість". Воно асоціюється з історією святих Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Жінки не захотіли відрікатися від християнства, через що загинули. У сучасному світі так називають наполегливих дівчат, які завжди з легкістю розв'язують навіть найскладніші проблеми.



Стародавні жіночі імена / Фото Freepik

Дарина

Ім'я Дарина має старослов'янське походження й перекладається як "дарована Богом". У минулому так називали яскравих лідерок, за якими йшли люди. Власницям цього імені легко справити на людину гарне враження. Дарини – ніжні та вишукані, тому вони завжди є бажаними гостями в будь-якій компанії.

Віра

Це ім'я має також старослов'янське походження та означає "віра". У давнину так звали одну з мучениць, доньку святої Софії, яку намагалися навернути в язичництво, але вона була проти цього. Водночас зараз таке ім'я дають добрим і розсудливим дівчатам, які відзначаються сильним характером. Віри – творчі особистості, які можуть створювати прекрасне своїми руками.

Які чоловічі імена повертаються в моду

До чоловічих імен, які зараз в тренді, належать: Тарас, Олександр, Маркіян і Ростислав. У сучасному світі так називають хлопців, які легко працюють у команді, вміють критично мислити, швидко приймати рішення, завжди готові до нових викликів і борються за справедливість.