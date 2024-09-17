Редакція LifeStyle24 зібрала добірку чоловічих імен, які повертаються у моду. Зберігайте ці варіанти, якими, можливо, назвете своїх майбутніх синів.

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Перелік чоловічих імен

Тарас

Це ім'я походить з Давньої Греції та означає "здивування". У давнину так називали козаків-ватажків або мрійливих співаків. Представники цього імені відрізняються вольовим характером, тому завжди досягають поставлених цілей. Тарас – цілеспрямована та наполеглива людина, яка легко працює в команді та точно знає, чого хоче від життя.

Олександр

Ім'я Олександр має давньогрецьке походження та перекладається як "захисник". Наші пращури так називали представників заможних родин та еліти. Чоловіки з таким іменем – сміливі та мужні, вони завжди готові боротися за незалежність і справедливість. Завдяки своєму гострому розуму Олександрам завжди вдається знайти спільну мову з людьми та розв'язати навіть найскладнішу проблему.



Стародавні чоловічі імена / Фото Unsplash

Маркіян

Це ім'я походить з латинської мови та трактується як "присвячений Марсу". У сучасному світі так називають хлопців, які демонструють лідерські якості та вправно керують командою. Представники цього імені – відважні та сміливі, а їхня харизма зачаровує багатьох. Маркіяни вирізняються здатністю критично мислити та швидко приймати важливі рішення.

Ростислав

Ім'я Ростислав має старослов'янське походження та означає "той, що здобуває славу". У давнину так називали представників шляхетського роду. Чоловіки, які мають це ім'я, відрізняються прагненням до успіху. Ростислави завжди готові до нових викликів та працюють над удосконаленням власних навичок.