LifeStyle 24 підготував добірку неймовірних жіночих імен, які точно вас вразять. Назвіть свою майбутню донечку одним із них, і всі навколо будуть в захваті.

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Добірка жіночих імен, які вражають

Елеонора

Це ім'я походить з Давньої Греції та означає "милосердна". У давнину так називали представниць еліти та заможного роду. Елеонори вміють співчувати іншим та завжди прийдуть на допомогу. Дівчата з таким іменем вміють критично мислити й розв'язувати навіть найскладніші проблеми.

Мія

Більшість вчених вважає, що це ім'я має скандинавське походження та означає "непокірна". Втім, є версія, що Мія – скорочення від Марії та має значення "кохана". Так, раніше називали дівчат, коли хотіли продемонструвати велику любов до них. У сучасному світі жінки з таким іменем відрізняються наполегливістю, рішучістю та водночас ніжністю й тендітністю. Мії мають добре розвинену інтуїцію, тому завжди роблять правильний вибір.



Незвичні імена, які вражають / Фото Vonlathen, Unsplash

Глорія

Це ім'я має давньоримське походження та перекладається як "слава". Історія цього імені сягає часів Стародавнього Риму. Тоді жив лікар, який міг зцілити будь-кого, але не свою дружину, що мала безпліддя. Після піднесення милостині Сину Божому, кохана лікаря завагітніла й народила доньку, яку назвали Глорією. Дівчата з таким іменем – стійкі та сміливі, тому завжди досягають успіху.

Ізабелла

Цей варіант походить з Іспанії та означає "прекрасна". Представниці цього імені відрізняються працьовитістю та наполегливістю. Ізабелли мають лідерські якості, тому здатні об’єднати навколо себе людей. Також дівчата з таким іменем легко працюють у творчих сферах.