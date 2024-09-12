Доктор географічних наук та академік Національної академії наук вищої освіти Масляк Петро Олексійович провів дослідження серед своїх студентів. Професор проаналізував їхні прізвища та знайшов ті, які мають князівське походження. LifeStyle24 пропонує вам ознайомитися з переліком родових імен, які в минулому належали князям.

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Добірка українських князівських прізвищ

Лукомський . Носії цього прізвища мають князівське походження. На території Україні проживає 515 громадян, які можуть похизуватися цим родовим іменем.

. Носії цього прізвища мають князівське походження. На території Україні проживає 515 громадян, які можуть похизуватися цим родовим іменем. Острозький . Це прізвище походить від князівського роду. У сучасному світі воно є доволі рідкісним, оскільки налічує всього лише одного носія в Україні.

. Це прізвище походить від князівського роду. У сучасному світі воно є доволі рідкісним, оскільки налічує всього лише одного носія в Україні. Сапіга . Це родове ім’я також має князівське походження. В Україні відомо про 1009 носіїв цього прізвища, які мешкають у Дніпровській, Київській і Львівській областях.

. Це родове ім’я також має князівське походження. В Україні відомо про 1009 носіїв цього прізвища, які мешкають у Дніпровській, Київській і Львівській областях. Хоткевич . Таке прізвище має шляхетське походження. Що цікаво, в Україні налічується лише 24 його носії. Представники цього родового імені живуть у Харківській і Київській областях.

. Таке прізвище має шляхетське походження. Що цікаво, в Україні налічується лише 24 його носії. Представники цього родового імені живуть у Харківській і Київській областях. Чернецький . Це прізвище є доволі поширеним серед українців та налічує понад 3000 його носіїв. Найбільше представників такого родового імені проживає у Київській області.

. Це прізвище є доволі поширеним серед українців та налічує понад 3000 його носіїв. Найбільше представників такого родового імені проживає у Київській області. Нимерович . Таке прізвище походить від князівського роду. На території Україні мешкає лише кілька носіїв цього родового імені, тому воно вважається доволі рідкісним.

. Таке прізвище походить від князівського роду. На території Україні мешкає лише кілька носіїв цього родового імені, тому воно вважається доволі рідкісним. Вишневецький. В Україні наразі є 585 людей, які мають це прізвище. Носії такого родового імені переважно проживають на території Дніпровської та Харківської областей.

Косаківський . У сучасному світі відомо про 147 носії цього прізвища, які перебувають на території Київської та Вінницької областей.

. У сучасному світі відомо про 147 носії цього прізвища, які перебувають на території Київської та Вінницької областей. Чорторийський . Це прізвище має князівське походження. Однак, в Україні воно не є дуже поширеним, оскільки відомо лише про двох носіїв такого родового імені.

. Це прізвище має князівське походження. Однак, в Україні воно не є дуже поширеним, оскільки відомо лише про двох носіїв такого родового імені. Заславський . В Україні налічується 594 людини, які мають це прізвище. Представники такого родового імені проживають у Київській, Одеській і Харківській областях.

. В Україні налічується 594 людини, які мають це прізвище. Представники такого родового імені проживають у Київській, Одеській і Харківській областях. Ружинський . Це прізвище має князівське походження. В Україні наразі проживає 211 носіїв цього родового імені.

. Це прізвище має князівське походження. В Україні наразі проживає 211 носіїв цього родового імені. Любомирський . Таке прізвище походить від давнього князівського роду. Однак, тепер воно доволі рідко зустрічається серед українців, оскільки налічується приблизно 104 носії цього прізвища.

. Таке прізвище походить від давнього князівського роду. Однак, тепер воно доволі рідко зустрічається серед українців, оскільки налічується приблизно 104 носії цього прізвища. Корецький . Це родове ім'я є доволі розповсюдженим в Україні у порівнянні з іншими прізвищами в добірці. Наразі відомо про 2414 його представників.

. Це родове ім'я є доволі розповсюдженим в Україні у порівнянні з іншими прізвищами в добірці. Наразі відомо про 2414 його представників. Виговський. Таке прізвище походить від шляхетського роду. У сучасному світі налічується понад 1000 носіїв цього родового імені, більшість з яких проживає у Київській і Житомирській областях.

Петро Масляк про українські прізвища: дивіться відео онлайн

Прізвища, які мають заможне походження

У давнину родове ім'я Дідич було популярним серед людей, які отримували великий спадок. Переважно майно передавалося від дідів до онуків, тому й утворилася така назва. Наразі відомо про 1007 носіїв цього прізвища, які проживають на території України.

Родове ім'я Дука означає "заможний козак". Таке прізвище раніше мав лише один представник візантійського аристократичного роду. У сучасному світі налічується 1825 власників цього родового імені.

Прізвище Кармазін мали лише представники козацької старшини. У наш час відомо про 1231 особу з таким родовим іменем.