Сьогодні LifeStyle 24 поділиться добіркою чоловічих імен, які вражають. Цілком ймовірно, що один із цих варіантів сподобається майбутнім батькам хлопчика.

Не пропустіть 4 рідкісні жіночі імені, які не часто можна почути

Перелік рідкісних імен для хлопців

Зореслав

Ім'я має слов'янське походження. Зокрема, складається з двох слів: "зоря" і "слава" та означає – "той, хто має велику честь і світлу красу". Це ім'я символічне, оскільки в давнину асоціювалося з сонцем, через що Зореслави мали неабияку значущість у суспільстві. Милозвучність і краса імені захоплює подих, тому обов'язково запам'ятається усім.

Теодор

Цей варіант походить з Давньої Греції. Таке ім'я має особливе значення – "Божий дар" та складається з двох частин: "божество" і "дар". Представники цього імені мають сильний характер, який допомагає їм у досягненні будь-яких цілей. Теодори переважно стають гарними лідерами, за якими йде команда. Тому чоловіки, які мають таке ім'я, можуть легко отримати керівні посади на роботі.



Чоловічі імена, які вражають / Фото Benjamin Elliott, Unsplash

Оскар

Це ім'я походить з німецької мови та означає – "спис Бога". Цей варіант доволі часто можна почути в країнах Європи, але не в Україні. Хлопчики з таким іменем відзначаються енергійністю та допитливістю, тому мають багато хобі. Оскари зазвичай прагнуть досягти висот, через що завжди наполегливо працюють.