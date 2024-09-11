Сьогодні LifeStyle 24 поділиться добіркою чоловічих імен, які вражають. Цілком ймовірно, що один із цих варіантів сподобається майбутнім батькам хлопчика.

Не пропустіть 4 рідкісні жіночі імені, які не часто можна почути

Перелік рідкісних імен для хлопців

Зореслав

Ім'я має слов'янське походження. Зокрема, складається з двох слів: "зоря" і "слава" та означає – "той, хто має велику честь і світлу красу". Це ім'я символічне, оскільки в давнину асоціювалося з сонцем, через що Зореслави мали неабияку значущість у суспільстві. Милозвучність і краса імені захоплює подих, тому обов'язково запам'ятається усім.

Теодор

Цей варіант походить з Давньої Греції. Таке ім'я має особливе значення – "Божий дар" та складається з двох частин: "божество" і "дар". Представники цього імені мають сильний характер, який допомагає їм у досягненні будь-яких цілей. Теодори переважно стають гарними лідерами, за якими йде команда. Тому чоловіки, які мають таке ім'я, можуть легко отримати керівні посади на роботі.

Чоловічі імена, які вражають
Чоловічі імена, які вражають / Фото Benjamin Elliott, Unsplash

Оскар

Це ім'я походить з німецької мови та означає – "спис Бога". Цей варіант доволі часто можна почути в країнах Європи, але не в Україні. Хлопчики з таким іменем відзначаються енергійністю та допитливістю, тому мають багато хобі. Оскари зазвичай прагнуть досягти висот, через що завжди наполегливо працюють.