Сьогоднішній матеріал знадобиться батькам доньок. LifeStyle24 зібрав рідкісні жіночі імена, які не часто можна почути в повсякденному житті.

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Перелік рідкісних імен для дівчат

Аделаїда

Це ім'я має німецьке походження. У давньогерманській мові існували слова adal та helt, що перекладаються як "благородний" і "стан". Саме тому Аделаїда буквально означає "благородна виглядом". Дівчатам з таким іменем легко знайти спільну мову з іншими людьми та зорієнтуватися в будь-якій складній ситуації.

Євдокія

Так раніше називали дівчат з різних верств населення. Це ім'я походить від давньогрецького імені Євдоким та означає – "той, що має успіх". У сучасному світі так називають дівчат, які в майбутньому вражатимуть своєю унікальністю. Такі жінки в дорослому віці переважно комунікабельні та чесні, тому їм не важко досягати поставлених цілей.



Рідкісні жіночі імена / Фото Caroline Hernandez, Unsplash

Зоряна

Ім'я має слов'янське походження та трактується як "зірка". Зоряни асоціюються в інших зі світлом і сяйвом, які можна спостерігати на нічному небі. У давнину наші пращури давали таке ім'я дівчинці, коли хотіли підкреслити її значущість у суспільстві. Зоряни легко реалізовують свій творчий потенціал і будують корисні зв'язки з іншими людьми.

Жозефіна

Воно походить від французького імені Джозеф, що в Біблії звучить як Йосеф. Жозефіна означає "благословенна" через зв'язок зі Святим Письмом. Представниці цього імені – цілеспрямовані та стримані, їм завжди вдається зачарувати людей навколо. Своєю харизматичністю Жозефіни справляють гарне враження та надовго залишаються в пам'яті інших.