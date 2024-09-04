Редакція LifeStyle 24 розповість, які прізвища раніше давали багатим людям. Знаходьте у списку своє та дізнавайтеся більше про його походження, значення та інші деталі.

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Список прізвищ, які коли давали заможним людям

Колись прізвище Дідич належало людям, які отримували у спадок маєтки, землі або князівства. Походження цього родового імені просте: майно передавалося від дідів, тому й утворилася така назва. Зараз це прізвище мають 1007 українців, які здебільшого проживають у Львівській та Івано-Франківській областях.

Ще одним шанованим родовим ім'ям вважається Дука. Воно має значення "багата людина", "заможний козак". До речі, у давнину такий титул був у одного візантійського аристократичного роду. У наш час є 1825 власників цього прізвища. Найбільше – у Києві, Запоріжжі та селі Дубровиця, що на Львівщині.

Родове ім'я Кармазін утворилося від назви тканини, яка у давні часи була дуже дорогою, тому її придбати могли лише заможні люди. Крім того, колись так кликали представників козацької старшини. Це прізвище налічує 1231 осіб, які найчастіше мешкають у Дніпрі, Києві та Чернігівській області.