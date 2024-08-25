Це тлумачення означає, що прізвища з названими суфіксами належить винятково до українських. Перелік уже підготував LifeStyle 24.

До теми Можна знайти своє у списку: 31 найрідкісніше прізвище в Україні

Які українські прізвища помилково вважають російськими

Слід зазначити, що прізвища є важливою частиною, яка ідентифікує культурну ідентичність. Зазначимо, що ще у 1638 році були родові імена з суфіксами -ов(-ова), -ев(-ева). Це підтверджує той факт, що прізвища не можуть бути російськими, а люди, які носили родові імена, належали до стану козацтва. Коли козацтво припинило своє існування, то деякі прізвища злились із російськими, але навіть при такому нюансі, їх не можна вважати питомо російськими. У зв'язку з цим варто запам'ятати наданий перелік, щоб не помилитись у майбутньому.

Отож, найпопулярніші прізвища, які помилково вважають російськими:

Грицайов;

Грицьков;

Довбишов;

Дроздов;

Іськов;

Каськов;

Охремов;

Панасов;

Тимков;

Шевцов;

Якимов тощо.

Ці прізвища сьогодні можуть зрідка зустрічатись серед наших друзів чи знайомих, але від цього вони не втрачають своєї органічності, самобутності та приналежності до українського переліку.