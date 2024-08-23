Інші прізвища мають національне або етнічне походження. Наприклад, деякі прізвища вказують на приналежність до певної національності або етнічної групи. У цьому матеріалі розповімо про найрідкісніші прізвища в Україні.
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Найрідкісніші українські прізвища
Прізвища в Україні є важливим аспектом культурної ідентичності, відображаючи як професійні, так і національні корені їх носіїв. Однак серед них також є найрідкісніші. Вони трапляються досить рідко, і їх носіїв в Україні можна нарахувати менше сотні. Такі імена часто мають цікаву історію або особливе культурне значення.
- Афендік — 4 носії;
- Базика – 4 носії;
- Бандера – 22 носії;
- Безгрішна та Безгрішний – сумарно 10 носіїв;
- Безмозкий та Безмозкий – 20 носіїв;
- Бідось – 35 носіїв;
- Брехун – 73 носіїв;
- Вірвікаша – 75 носіїв;
- Воїн – 74 носіїв;
- Гадюка – 39 носіїв;
- Гірчиця – 36 носіїв;
- Дзеркаль — 79 носіїв;
- Добрий день – 4 носії;
- День добрий – 46 носіїв;
- Добривечір – 21 носій;
- Загубигорилка – 19 носіїв;
- Загубинога – 23 носії;
- Золотко – 50 носіїв;
- Листопаденко – 3 носії;
- Ляля – 51 носій;
- Недайборщ – 92 носії;
- Непийпиво – 79 осіб;
- Обійдихата – 47 носіїв;
- Палюлюлька – 22 носії;
- Печиборщ – 77 носіїв;
- Пиво – 79 носіїв;
- Поцілунок – 17 носіїв;
- Рильник – 7 носіїв;
- Річка – 40 носіїв;
- Убейсобака – 28 носіїв;
- Ангел – 36 носіїв.
Походження цих прізвищ має різні корені, що робить їх унікальними та цікавими з погляду історії та етимології. Деякі з них можуть мати старовинне або регіональне походження, що пояснює їх рідкість та незвичність у сучасному світі. Інші прізвища, можливо, з’явилися внаслідок певних історичних подій чи особливих соціальних обставин, які сприяли їх виникненню та поширенню в окремих місцевостях.
Спільним для всіх цих прізвищ є те, що вони є малопоширеними, і в повсякденному житті зустріти їх досить непросто.