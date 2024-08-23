Інші прізвища мають національне або етнічне походження. Наприклад, деякі прізвища вказують на приналежність до певної національності або етнічної групи. У цьому матеріалі розповімо про найрідкісніші прізвища в Україні.

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Найрідкісніші українські прізвища

Прізвища в Україні є важливим аспектом культурної ідентичності, відображаючи як професійні, так і національні корені їх носіїв. Однак серед них також є найрідкісніші. Вони трапляються досить рідко, і їх носіїв в Україні можна нарахувати менше сотні. Такі імена часто мають цікаву історію або особливе культурне значення.

Афендік — 4 носії;

Базика – 4 носії;

Бандера – 22 носії;

Безгрішна та Безгрішний – сумарно 10 носіїв;

Безмозкий та Безмозкий – 20 носіїв;

Бідось – 35 носіїв;

Брехун – 73 носіїв;

Вірвікаша – 75 носіїв;

Воїн – 74 носіїв;

Гадюка – 39 носіїв;

Гірчиця – 36 носіїв;

Дзеркаль — 79 носіїв;

Добрий день – 4 носії;

День добрий – 46 носіїв;

Добривечір – 21 носій;

Загубигорилка – 19 носіїв;

Загубинога – 23 носії;

Золотко – 50 носіїв;

Листопаденко – 3 носії;

Ляля – 51 носій;

Недайборщ – 92 носії;

Непийпиво – 79 осіб;

Обійдихата – 47 носіїв;

Палюлюлька – 22 носії;

Печиборщ – 77 носіїв;

Пиво – 79 носіїв;

Поцілунок – 17 носіїв;

Рильник – 7 носіїв;

Річка – 40 носіїв;

Убейсобака – 28 носіїв;

Ангел – 36 носіїв.

Походження цих прізвищ має різні корені, що робить їх унікальними та цікавими з погляду історії та етимології. Деякі з них можуть мати старовинне або регіональне походження, що пояснює їх рідкість та незвичність у сучасному світі. Інші прізвища, можливо, з’явилися внаслідок певних історичних подій чи особливих соціальних обставин, які сприяли їх виникненню та поширенню в окремих місцевостях.

Спільним для всіх цих прізвищ є те, що вони є малопоширеними, і в повсякденному житті зустріти їх досить непросто.