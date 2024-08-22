Близнюки, Терези, Стрілець і Водолій, приготуйтесь до приємних миттєвостей життя, пише LifeStyle 24.

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Близнюки

На вас очікує приємне знайомство із людиною, яка появиться в робочому оточенні. Зірки натякають, що ділові стосунки мають шанс перерости в дещо більше. Однак не варто спішити. Маленькі знаки уваги будуть чудовим приводом для запрошення на обід чи вечерю.

Гороскоп для Близнюків

Терези

Останнім часом із вашого життя пішли люди, які не бажали приймати в ньому активної участі. Будьте певні, що такий хід подій тільки на краще. Але вже невдовзі ви отримаєте приємне знайомство, а нова людина може стати найкращим другом на довгі роки.

Гороскоп для Терезів

Стрілець

Ваша історія знайомства буде наче із фільмів. Дехто комусь проллє каву на сорочку або хтось наступить на ногу в громадському транспорті. Будьте певні, що за емоцією роздратування прийде черга приємних побачень і веселощів.

Гороскоп для Стрільців

Водолій

Слід очікувати на людину, яка переверне ваше життя із ніг на голову. Тільки від ваших розважливих рішень залежатиме чи це буде позитивний, чи негативний контекст.

Гороскоп для Водоліїв