Овен, Діва і Стрілець, своїми діями поставите хрест на майбутньому з партнером, пише LifeStyle 24.

Важливо Не можуть проявити себе: 3 знаки зодіаку, які залежні від партнера

Овен

Ваші найкращі якості в один момент перетворяться на тотальну огиду. Не здатність відмовити стане приводом для зради. У той час, коли по-справжньому кохана людина чекатиме на вас зі смачною вечерею, ви будете в ліжку з майже незнайомою людиною.

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Діва

Для когось навіть поцілунок може бути зрадою. Будьте певні, що ваша, поки ще друга половинка, точно дізнається про нове захоплення іншою людиною. Краще не грайтесь у переховування, а самостійно зізнайтесь у зраді.

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Стрілець

Невірність партнеру проявиться уже найближчим часом. Попри те, що це буде "на одну ніч", ви залишите чималий негативний слід у серці коханої людини. Не розраховуйте на пробачення, адже виправдання вашому вчинку не буде.

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