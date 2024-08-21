Рак, Терези та Риби, ваша надмірна чуттєвість може стерти рамки індивідуальності, пише LifeStyle 24.

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Рак

Прив'язаність до партнера і самопожертва власних бажань і мрій в один момент можуть зіграти злий жарт. Коли кохана людина надає комфорт і безпеку, то тоді здається, що більше для щастя нічого й не потрібно. Але з плином часу можна загубити себе.

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Терези

Представники цього знаку зодіаку дуже не впевнено почувають себе на самоті. Їм важливо відчувати підтримку зі сторони коханої людини. Коли Терези це отримують, то зроблять усе, щоб не втратити такий бажаний комфорт.

Гороскоп для Терезів

Риби

Мрійлива натура Риб може згубити межі особистості. Вони настільки розчиняються у другій половинці, що готові забути про власні потреби та бажання. В один момент такий підхід може і набриднути партнеру, а Риби залишаться наодинці з розбитим серцем.

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