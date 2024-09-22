У давнину деякі прізвища належали виключно сильним чоловікам, які вражали інших своєю могутністю. Такі родові імена описав мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".

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Прізвища, які належали наймогутнішим українцям

За словами дослідника, носії таких родових імен відзначилися неабиякою силою та кремезною статурою. У минулому власники цих прізвищ ставали на захист держави й мужньо боролися за свободу своєї країни. Носіїв цих прізвищ дуже поважали та цінували в народі. Такі родові імена, до речі, можна почути й в сучасному світі. Серед них:

Кремінь – 636 носіїв;

Міцний – 8 носіїв;

Дужий – 155 носіїв;

Грубий – 577 носіїв;

Залізний – 239 носіїв;

Жилавий – 102 носії;

Барило – 1269 носіїв;

Дебелий – 374 носії;

Годований – 313 носії;

Широкий – 682 носії;

Здоровега – 41 носій;

Важкий – 45 носіїв;

Товстий – 393 носії.

Що цікаво, більшість прізвищ збереглися в трохи іншому варіанті, ніж це було за часів існування Запорізької Січі. Річ у тім, що козаки доволі часто змінювали свої родові імена, оскільки хотіли не тільки уникнути повернення до панів, а й здобути відчуття незламності завдяки новому прізвищу. Серед них:

Вирвидуб – 1 носій;

Вернидуб – 434 носії;

Вернигора – 2219 носіїв;

Убийвовк – 183 носії;

Завалинич – 2 носії.

Прізвища, які вказують на українське походження

Більшість родових імен наших предків мають певні суфікси, які відрізняють українські прізвища з-поміж інших. Своє походження доволі легко відстежити, знаючи особливості формування родових імен.

Так, до них належать ті, що мають суфікс "-енко": Авраменко, Андрущенко, Бусленко, Бакуменко, Бевзенко, Батенко, Бондаренко Василенко, Гнатенко, Гончаренко, Гордієнко, Довженко, Довбенко, Коваленко, Майстренко, Петренко тощо.

Також суфікси "-ук" або "-юк" можуть вказати на українське походження. Серед таких прізвищ: Башук, Дмитрук, Гайдук, Михайлюк, Тарасюк, Сердюк, Сторожук, Ялюк та інші.

Суфікси "-цький", "-ський" та "-зький" також вказують на корінне українське походження. До таких прізвищ належать: Брюховецький, Васильківський, Грабовський, Грозинський, Жебрівський, Кобилянський, Островський, Нікольський, Черкаський, Ніжинський, Збруцький, Уманський, Полтавський,