В прошлом году в Украине родилось более 176 000 малышей. О самых необычных именах, зарегистрированных в 2024 году – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

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Подборка самых странных имен, зарегистрированных в 2024 году в Украине

Современные родители нередко выбирают экзотические имена для своих детей, чтобы подчеркнуть их уникальность и сделать особенными с самого рождения. Для некоторых это способ выделиться, отойти от традиций и запомниться. В то же время кто-то вдохновляется поп-культурой, кино, литературой или даже современными технологиями при выборе имени. Поэтому довольно часто появляются на свет малыши, которых называют в честь любимых персонажей или брендов своих родителей.

В частности, это касается украинцев, которые в 2024 году выбирали для новорожденных странные варианты. Большинство из этих имен имеет иноязычное происхождение, но одновременно и хорошее звучание. Среди самых необычных мужских имен, которыми часто называли маленьких украинцев: Пантелеимон, Соломон, Тамерлан, Эней, Святогор, Арнольд, Елисей, Добрыня, Зореслав, Зоровавель, Яир, Северин, Аскольд и Султан.

В то же время девушек также называли довольно экзотическими именами. К таким относятся: Барби, Мерси, Звонка, Ангела, Рута, Горыня, Жасмин, Роксолана, Василиса, Олимпиада, Луна, Цветок, Суламита, Мальва и Дояна.

Самые странные имена, зарегистрированы в 2024 году / Фото Freepik

Какими именами больше всего называли детей в 2024 году в Украине

Среди самых распространенных женских имен, которыми называли детей в 2024 году: Анна, София, Мария, Екатерина, Соломия, Полина, Виктория и Милана.

В то же время к популярным мужским именам, которыми называли детей в 2024 году, принадлежат: Артем, Максим, Богдан, Дмитрий, Михаил, Андрей, Денис, Даниил, Тимофей, Макар и Марк.