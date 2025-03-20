В 2025 году многие родители обращаются к классическим и забытым именам, отдавая предпочтение благозвучию и глубокому значению. LifeStyle24 со ссылкой на Namesberry рассказывает о ретро-именах, которые стоит вернуть в моду.

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Подборка ретро-имен, которые стоит вернуть в моду в 2025 году

Элеонора

Имя Элеонора происходит из Древней Греции и означает "милосердная". В древности так называли представительниц элиты и состоятельного рода. Элеоноры умеют сочувствовать другим и всегда придут на помощь. Девушки с таким именем умеют критически мыслить и решать даже самые сложные проблемы, чем восхищают мужчин.

Виолетта

Это имя имеет латинские корни и происходит от слова viola, что означает "фиалка". Виолетты – это романтические и эмоциональные женщины, которые имеют утонченное чувство вкуса и природную харизму. Такие девушки часто мечтают об идеальном мире и стремятся к гармонии.

Имена для детей / Фото Freepik

Алиса

По одной из версий, это имя имеет древнегерманское происхождение, образовалось от варианта Adelais и переводится как "истина" или "благородная". Его обладательницы достигают хороших результатов в карьере благодаря своему трудолюбию. Такие женщины имеют большую популярность среди мужчин, поэтому не бывают долго одинокими.

Август

Имя Август происходит из латинского языка и означает "великий" или "уважаемый". В древности так часто называли мужчин-аристократов. Августы отличаются ответственностью и амбициозностью, поэтому стремятся занимать руководящие должности на работе. Благодаря решительности и уверенности таким мужчинам легко добиться успеха в жизни.

Теодор

Этот вариант происходит из Древней Греции. Такое имя имеет особое значение – "Божий дар" и состоит из двух частей: "божество" и "дар". Представители этого имени имеют сильный характер, который помогает им в достижении любых целей. Теодоры преимущественно становятся хорошими лидерами, за которыми идет команда. Поэтому мужчины, которые имеют такое имя, могут легко получить руководящие должности на работе.

Какие имена станут популярными в 2025 году

В 2025 году будет расти популярность традиционных украинских имен. Например, имя Максим, которое имеет латинские корни и трактуется как "самый большой" или "большой", может стать еще более распространенным в этом году. Его владельцы – уверенные в себе мужчины, которые борются за справедливость.

В то же время имя Ульяна, имеющее латинское происхождение и трактуется как "счастливая" или "кудрявая", также будет популярным в 2025 году. Представительницы этого имени имеют хорошую интуицию и часто проявляют альтруизм.