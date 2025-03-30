LifeStyle24 з посиланням на Як звати підготував добірку особливих чоловічих імен, якими можна назвати хлопчика. Цей матеріал знадобиться для майбутніх батьків синів.

Цікаво Ці 6 імен колись були популярними, але сьогодні їх майже не дають дітям

Добірка оригінальних чоловічих імен

Лук'ян

Це ім'я має латинське коріння та означає "той, що приносить світло". Його власники можуть бути лідерами, які надихатимуть інших людей. Такі чоловіки відзначаються оптимізмом і добротою, тому легко гуртують навколо себе однодумців. Лук'яни мають хороші ораторські здібності та часто займаються творчістю.

Радомир

Це слов'янське ім'я та трактується як "радість миру". Зазвичай так називають спокійних хлопців, які полюбляють дотримуватися свого плану. Радомири переважно уникають конфліктів та намагаються підтримувати дружню атмосферу в колективі. Їм також властива здатність легко справлятися з труднощами.

Світояр

Таке ім'я має слов'янське походження та перекладається як "той, хто несе світло". Його представники – дуже харизматичні чоловіки, які легко можуть заполонити серця. Представники цього імені вражають своєю енергійністю та рішучістю при першому знайомстві.

Тадеуш

За однією з версій, це ім'я походить з арамейської мови та означає "сміливий" або "відважний". Тадеуші часто демонструють рішучість та відвагу в складних ситуаціях. Такі чоловіки завжди залишаються відданими своїм переконанням та борються за справедливість. Власники цього імені можуть бути гарними друзями, адже полюбляють турбуватися про близьких.

Оригінальні імена для хлопчиків / Фото Freepik

Маркіян

Це ім'я походить з латинської мови та означає "присвячений Марсу". У сучасному світі так називають хлопців, які демонструють лідерські якості та вправно керують командою. Представники цього імені – відважні та сміливі, а їхня харизма зачаровує багатьох.

Яромир

Це слов'янське ім'я, яке складається з двох частин: "яр" і "мир" та означає "сонячне світло". Його власники постійно надихають своє оточення на створення чогось прекрасного. Такі чоловіки прагнуть досягати великих результатів завдяки своєму сильному характеру.

Дамір

За однією з версій, це ім'я має слов'янське походження та утворене від слів "дати" та "світ". Наші предки так часто називали мудрих чоловіків, які мали глибокий внутрішній світ. Даміри вміють легко розв'язати будь-який конфлікт та знайти компроміс.

Які чоловічі імена мають хорошу енергетику

В Україні нерідко можна почути чоловічі імена, які мають потужну енергетику. Ці варіанти наділяють своїх власників рішучістю, витримкою та харизмою. До них належать: Арсеній, Дмитро, Максим, Олександр, Святослав, Богдан та Тимур.