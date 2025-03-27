LifeStyle24 со ссылкой на Как зовут рассказывает о мужских именах, которые имеют мощную энергетику. Эти варианты наделяют своих владельцев решительностью, выдержкой и харизмой.

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Подборка мужских имен с хорошей энергетикой

Максим

Это имя происходит из латинского языка и означает "величайший". Такие мужчины стремятся достигать больших целей и становиться лидерами. Они часто уверены в себе и могут легко сплотить вокруг себя людей.

Дмитрий

Имя Дмитрий имеет древнегреческое происхождение и означает "посвященный богине Деметре", которая была покровительницей плодородия и земли. В древности так называли представителей всех слоев населения. Владельцы этого имени отмечаются большой стойкостью и силой духа.

Арсений

Такое имя пришло к нам из Древней Греции и трактуется как "мужественный". Обычно так называют выносливых и решительных мужчин, которые имеют аналитический склад ума. Арсении часто выбирают путь честности и справедливости.

Мужские имена с хорошей энергетикой / Фото Freepik

Тимур

Это имя происходит из монгольского языка и переводится как "железный". Его владельцы – волевые, стойкие и смелые мужчины. Они имеют внутреннюю силу и не боятся трудностей.

Богдан

Имя Богдан имеет славянское происхождение и означает "Богом данный". Такие мужчины – умные, добрые и ответственные. Они имеют хорошую интуицию, которая помогает им в решении проблем.

Святослав

Это имя имеет славянское происхождение и означает "священная слава". Такие мужчины любят свободу и независимость, из-за чего будут бороться за свои мечты до последнего.

Александр

Это имя происходит из Древней Греции и означает "защитник". Таким мужчинам легко возглавить команду единомышленников и стать хорошими лидерами. Александры имеют сильный характер и любят брать инициативу в свои руки.

Какие забытые украинские имена возвращаются в моду

В последние годы украинцы все чаще обращаются к своим корням, потому что стремятся восстановить старинные традиции. В частности, это касается выбора имен для детей.

Когда-то распространенные, но впоследствии забытые имена, снова становятся популярными. Среди них: Наум, Улас, Корней, Тереса, Мелашка, Ориана.