LifeStyle24 рассказывает о необычных именах для девочек, которые всем понравятся. Эти варианты имеют давнюю историю и интересное значение, на которое следует обратить внимание будущим родителям дочерей.

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Подборка редких женских имен

Камила

По одной из версий, это имя имеет латинское происхождение и трактуется как "служительница храма". Обычно так называют сильных женщин, которые имеют внутренний стержень. Камилы не боятся ставить себе цель и достигать ее любыми способами. Такие девушки могут легко возглавить команду и стать лидерами.

Амина

Такое имя имеет арабские корни и означает "хранительница" или "та, что находится в безопасности". Его обладательницы отмечаются трудолюбием и ответственностью, поэтому готовы посвятить свое свободное время любимому делу. Представительницы этого имени имеют большой круг общения, которому всегда будут рады помочь. Амины – очень коммуникабельные и честные, поэтому легко притягивают новые знакомства.

Николь

Имя Николь имеет древнегреческое и французское происхождение и означает "победительница народов". Его представительницы отмечаются изысканностью и утонченностью, поэтому легко могут очаровать любого. Владелицы этого имени имеют много возможностей стать успешными в различных сферах деятельности.

Редкие женские имена / Фото Freepik

Эльвира

Это древнегерманское имя, что переводится как "правдивая", "доброжелательная", "благосклонная" и "благотворительная". В то же время существует версия, что с испанского языка оно переводится как "та, кто всех оберегает" или "защитная". Эльвиры не боятся отстаивать собственное мнение и становиться на защиту своих родных и друзей. Такие женщины хотят построить крепкую семью, поэтому не будут соглашаться на несерьезные отношения.

Каталея

По одной из версий, это имя имеет испанское происхождение и происходит от названия цветка. Кроме этого, оно может означать "добрая и чистая душа". В древности так называли представительниц благородных семей. В современном мире Каталеи имеют много сторонников, потому что отличаются особой энергетикой. Эти женщины обладают харизмой, что позволяет им привлекать единомышленников.

Какие существуют малоизвестные имена для девочек

Имя Аурелия происходит из латинского языка и переводится как "золотая". В древности так называли только представительниц аристократии. Преимущественно обладательницы этого имени – умные и элегантные женщины, которые поражают своим изысканным стилем.

В то же время малоизвестное имя Летиция имеет также латинское происхождение и означает "радость". В римской мифологии так звали богиню радости и веселья. В то же время известной обладательницей этого имени является королева Испании. Такие женщины имеют богатое воображение и легко адаптируются к изменениям.