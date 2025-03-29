LifeStyle24 со ссылкой на Как зовут подготовил подборку женских имен, которые останутся в памяти навсегда. Этот материал пригодится для будущих родителей, которые ожидают появления дочери.

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Подборка украинских женских имен, которые невозможно забыть

Зоряна

Это имя имеет славянское происхождение и трактуется как "звездная" или "та, что сияет, как звезда". Такие женщины имеют глубокий внутренний мир, поэтому притягивают к себе людей. Владелицы этого имени часто вдохновляют других, ведь отмечаются творческими способностями.

Квитослава

Это имя имеет славянские корни и означает "та, что прославляет цветы". Обычно так называют жизнерадостных женщин, которым легко знакомиться с другими людьми. Представительницы этого имени ценят красоту и гармонию, поэтому часто имеют изысканный вкус в искусстве.

Лада

Такое имя имеет древнеславянское происхождение, которое связано с богиней Ладой, которая была покровительницей любви и брака. В древности так часто называли женщин-хранительниц семейного уюта. Обладательницы этого имени отмечаются мудростью и нежностью. Лады способны принести позитив и тепло в любую компанию людей.

Женские имена, которые невозможно забыть / Фото Freepik

Лея

Это имя имеет древнееврейские корни и переводится как "антилопа", что ассоциируется с грациозностью. Так звали жену патриарха Иакова и старшую сестру Рахиль. В современном мире имя Лея имеют очень трудолюбивые и настойчивые девушки, которые легко могут решить любую проблему. В то же время они довольно свободолюбивые и целеустремленные, поэтому всегда достигают желаемого.

Марта

По одной из версий, это имя имеет древнееврейские корни и означает "госпожа" или "хозяйка". Наши предки так называли энергичных и уверенных в себе женщин, которые знали чего хотят. Такие девушки настойчиво идут к своим целям, несмотря на любые трудности. Марты умеют брать на себя ответственность и никогда не отказывают в помощи родным.

Юстина

Это имя имеет несколько версий происхождения: первая – от мужского имени Юстус, вторая – с латинского языка, где переводится как "справедливая". Юстины имеют развитую интуицию, что помогает им при решении проблем. Владелицы этого имени отмечаются умом, порядочностью и мудростью, из-за чего они всегда производят хорошее первое впечатление у других людей.

Какие известные имена подходят каждой девочке

Некоторые имена сохраняют популярность на протяжении веков и остаются достаточно универсальными. Среди самых распространенных вариантов: Злата, София, Мария, Анна, Дарья, Виктория, Александра и Екатерина.