LifeStyle24 з посиланням на Як звати підготував добірку жіночих імен, які залишаться в пам'яті назавжди. Цей матеріал знадобиться для майбутніх батьків, які очікують на появу доньки.

Не пропустіть 6 трендових імен англійського походження, якими можна назвати дівчинку

Добірка українських жіночих імен, які неможливо забути

Зоряна

Це ім'я має слов'янське походження та трактується як "зоряна" або "та, що сяє, як зоря". Такі жінки мають глибокий внутрішній світ, тому притягують до себе людей. Власниці цього імені часто надихають інших, адже відзначаються творчими здібностями.

Квітослава

Це ім'я має слов'янське коріння та означає "та, що прославляє квіти". Зазвичай так називають життєрадісних жінок, яким легко знайомитися з іншими людьми. Представниці цього імені цінують красу та гармонію, тому часто мають вишуканий смак у мистецтві.

Лада

Таке ім'я має давньослов'янське походження, яке пов'язане з богинею Ладою, що була покровителькою кохання та шлюбу. У давнину так часто називали жінок-берегинь родинного затишку. Власниці цього імені відзначаються мудрістю та ніжністю. Лади здатні принести позитив і тепло в будь-яку компанію людей.

Жіночі імена, які не можливо забути / Фото Freepik

Лея

Це ім'я має давньоєврейське коріння та перекладається як "антилопа", що асоціюється з граційністю. Так звали дружину патріарха Якова та старшу сестру Рахіль. У сучасному світі ім'я Лея мають дуже працьовиті та наполегливі дівчата, які легко можуть розв'язати будь-яку проблему. Водночас вони доволі волелюбні та цілеспрямовані, тому завжди досягають бажаного.

Марта

За однією з версій, це ім'я має давньоєврейське коріння та означає "пані" або "господиня". Наші предки так називали енергійних та впевнених у собі жінок, які знали чого хочуть. Такі дівчата наполегливо йдуть до своїх цілей, попри будь-які труднощі. Марти вміють брати на себе відповідальність та ніколи не відмовляють у допомозі рідним.

Юстина

Це ім'я має кілька версій походження: перша – від чоловічого імені Юстус, друга – з латинської мови, де перекладається як "справедлива". Юстини мають розвинену інтуїцію, що допомагає їм під час розв'язання проблем. Власниці цього імені відзначаються розумом, порядністю та мудрістю, через що вони завжди справляють гарне перше враження в інших людей.

Які відомі імена підходять кожній дівчинці

Деякі імена зберігають популярність упродовж століть і залишаються досить універсальними. Серед найпоширеніших варіантів: Злата, Софія, Марія, Анна, Дарина, Вікторія, Олександра та Катерина.