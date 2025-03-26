Некоторые варианты сохраняют популярность на протяжении веков и остаются достаточно универсальными. LifeStyle24 со ссылкой на Как звать подготовил подборку известных имен для девочек. Этот материал пригодится для будущих родителей дочерей.

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Подборка известных имен для девочек

Злата

Это имя имеет славянское происхождение и трактуется как "золотая". Такие женщины умеют видеть красоту в мелочах и любят искусство. Обладательницы этого имени – искренние и открытые личности.

София

Это имя пришло к нам из Древней Греции и переводится как "мудрость". Его представительницы обладают хорошей интуицией и могут быстро принять важные решения. Софии – умные и ответственные женщины.

Анна

Это имя происходит от древнееврейского варианта – "Ханна", которое означает "милосердная". В Библии неоднократно упоминалось имя Анна, потому что так звали мать Пресвятой Богородицы и бабушку Иисуса Христа. В современном мире обладательницы этого имени – трудолюбивые, старательные и настойчивые, благодаря чему умело выполняют любую работу.

Мария

Имя Мария происходит из древнееврейского языка и означает "госпожа" или "любимая". Его представительницы способны зарядить жизнерадостностью всех вокруг, поэтому быстро производят хорошее впечатление на других. Марии захватывают людей целеустремленностью и умением хорошо говорить.

Известные имена для девочки / Фото Freepik

Виктория

Это имя происходит из латинского языка и означает "победительница". В прошлом так называли только людей, которые были приближены к церкви. Представительницы этого имени отличаются свободолюбием и силой.

Александра

Имя Александра происходит из Древней Греции и означает "защитница". Такие женщины не боятся брать ответственность и часто становятся опорой для своих близких. Александрам легко добиться успеха в любой сфере, ведь они отличаются острым умом.

Екатерина

Это имя происходит из греческого языка и трактуется как "чистая" и "непорочная". Владелицы этого имени никогда не отказывают в помощи, поэтому к ним часто приходят за советом. Екатерины отличаются сдержанностью и стремлением познать мир.

Дарья

Такое имя имеет славянское происхождение и означает "дарованная Богом". Его представительницы легко находят общий язык с людьми и имеют большой круг общения. Такие девушки очень любознательные, поэтому любят узнавать что-то новое.

Какими трендовыми именами можно назвать девочку

В последние годы очень популярными являются имена английского происхождения, которые звучат стильно и современно. Среди самых распространенных вариантов: Гарпер, Эйвери, Скарлетт, Луна, Аврора и Гейзел. Владелицы этих имен отмечаются амбициозностью, решительностью и уверенностью, поэтому могут легко притягивать людей в свою жизнь.