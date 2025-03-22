LifeStyle24 подготовил подборку редких имен, которые почти исчезли. Они могут стать уникальным выбором для будущих родителей, которые ищут что-то необычное для своих детей.

Интересно 5 ретро-имен, которые стоит вернуть в моду в 2025 году

Подборка редких библейских и мифологических имен

Аминадав – ветхозаветное имя, что означает "мой народ – щедрый".

Зимри – так звали царя Израиля, который правил всего семь дней.

Мефивошет – это имя носил сын Ионафана, внук царя Саула, который был хромым с детства.

Хушай – имя считается очень редким, потому что его носителем был друг и советник царя Давида, который помог ему избежать заговора Авессалома.

Амиэл – это имя означает "Бог мой друг".

Зилфа – представительницей этого имени была служанкой Лии, матери двух колен Израилевых.

Актеон – так звали охотника, которого Артемида превратила в оленя.

Дейфоб – это имя троянского героя, брата Гектора, одного из персонажей "Илиады".

Эвридика – имя принадлежало жене Орфея, которую он пытался вернуть из мертвых.

Левкотея – этим именем могла похвастаться морская богиня, которая спасла Одиссея от бури.

Кармента – это имя принадлежало нимфе, которая помогала женщинам во время родов.

Фалант – легендарный основатель итальянского города Таранта.

Редкие мифологические имена / Фото Freepik

Какие имена почти не дают детям

Еще несколько десятилетий назад в каждом дворе можно было услышать, как родители зовут своих детей разнообразными именами. Впрочем, сегодня большинство из этих вариантов стало настоящей редкостью. К редким именам, которые когда-то были популярными принадлежат: Тимофей, Горпина, Кондрат, Яким, Пелагея, Варвара.