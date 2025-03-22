LifeStyle24 підготував добірку рідкісних імен, які майже зникли. Вони можуть стати унікальним вибором для майбутніх батьків, які шукають щось незвичайне для своїх дітей.

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Добірка рідкісних біблійних і міфологічних імен

Амінадав – старозавітнє ім'я, що означає "мій народ – щедрий".

Зімрі – так звали царя Ізраїлю, який правив лише сім днів.

Мефівошет – це ім'я мав син Йонатана, онук царя Саула, який був кульгавим від дитинства.

Хушай – ім'я вважається дуже рідкісним, бо його носієм був друг і радник царя Давида, який допоміг йому уникнути змови Авесалома.

Аміел – це ім'я означає "Бог мій друг".

Зілфа – представницею цього імені була служницею Лії, матері двох колін Ізраїлевих.

Актеон – так звали мисливця, якого Артеміда перетворила на оленя.

Дейфоб – це ім'я троянського героя, брата Гектора, одного із персонажів "Іліади".

Еврідіка – ім'я належало дружині Орфея, яку він намагався повернути з мертвих.

Левкотея – цим іменем могла похизуватися морська богиня, яка врятувала Одіссея від бурі.

Кармента – це ім'я належало німфі, яка допомагала жінкам під час пологів.

Фалант – легендарний засновник італійського міста Таранта.

Рідкісні міфологічні імена / Фото Freepik

Які імена майже не дають дітям

Ще кілька десятиліть тому в кожному подвір'ї можна було почути, як батьки кличуть своїх дітей різноманітними іменами. Втім, сьогодні більшість з цих варіантів стала справжньою рідкістю. До рідкісних імен, які колись були популярними належать: Тимофій, Горпина, Кіндрат, Яким, Пелагея, Варвара.