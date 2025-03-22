LifeStyle24 підготував добірку рідкісних імен, які майже зникли. Вони можуть стати унікальним вибором для майбутніх батьків, які шукають щось незвичайне для своїх дітей.
Цікаво 5 ретро-імен, які варто повернути в моду у 2025 році
Добірка рідкісних біблійних і міфологічних імен
- Амінадав – старозавітнє ім'я, що означає "мій народ – щедрий".
- Зімрі – так звали царя Ізраїлю, який правив лише сім днів.
- Мефівошет – це ім'я мав син Йонатана, онук царя Саула, який був кульгавим від дитинства.
- Хушай – ім'я вважається дуже рідкісним, бо його носієм був друг і радник царя Давида, який допоміг йому уникнути змови Авесалома.
- Аміел – це ім'я означає "Бог мій друг".
- Зілфа – представницею цього імені була служницею Лії, матері двох колін Ізраїлевих.
- Актеон – так звали мисливця, якого Артеміда перетворила на оленя.
- Дейфоб – це ім'я троянського героя, брата Гектора, одного із персонажів "Іліади".
- Еврідіка – ім'я належало дружині Орфея, яку він намагався повернути з мертвих.
- Левкотея – цим іменем могла похизуватися морська богиня, яка врятувала Одіссея від бурі.
- Кармента – це ім'я належало німфі, яка допомагала жінкам під час пологів.
- Фалант – легендарний засновник італійського міста Таранта.
Рідкісні міфологічні імена / Фото Freepik
Які імена майже не дають дітям
Ще кілька десятиліть тому в кожному подвір'ї можна було почути, як батьки кличуть своїх дітей різноманітними іменами. Втім, сьогодні більшість з цих варіантів стала справжньою рідкістю. До рідкісних імен, які колись були популярними належать: Тимофій, Горпина, Кіндрат, Яким, Пелагея, Варвара.