LifeStyle24 со ссылкой на Как зовут рассказывает о красивых женских именах, которые редко можно услышать. Этот материал пригодится для будущих родителей, которые ожидают появления дочери.

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Подборка малоизвестных женских имен, которые понравятся всем

Серафима

Это имя имеет древнееврейское и означает "огненная" или "та, что пылает". В Библии серафимами называли ангелов, которые были наиболее приближенными к Богу. В современном мире таким именем обладают настойчивые и эмоциональные девушки, которые не боятся вызовов судьбы. Серафимы имеют доброе сердце, поэтому стремятся помогать другим.

Беатриса

Такое имя имеет латинское происхождение и трактуется как "та, что приносит счастье" или "благословенная". Обычно его обладательницы отмечаются жизнерадостностью и харизмой. Эти женщины могут легко зарядить позитивом других людей и поднять им настроение.

Аурелия

По одной из версий, имя Аурелия происходит из латинского языка и переводится как "золотая". В древности так называли только представительниц аристократии. Преимущественно обладательницы этого имени – умные и элегантные женщины, которые поражают своим изысканным стилем. Они всегда стремятся к саморазвитию и новым знаниям.

Малоизвестные женские имена, которые понравятся / Фото Freepik

Летиция

Это имя имеет также латинское происхождение и означает "радость". В римской мифологии так звали богиню радости и веселья. В то же время известной обладательницей этого имени является королева Испании. Такие женщины имеют богатое воображение и легко адаптируются к изменениям.

Ясная

Такое имя имеет славянское происхождение и трактуется как "ясная" или "светлая". Наши предки так часто называли умных женщин, которые делились своими знаниями с единомышленниками. Представительницы этого имени нередко дают ценные советы.

Как оригинально назвать девочку в 2025 году

В Украине все чаще можно услышать уникальные женские имена. Ведь родители отдают предпочтение особенным и необычным вариантам для своих детей. К оригинальным именам, которыми можно назвать дочь, принадлежат: Любава, Ждана, Веселина, Зореслава, Ладомира, Рада и Верхослава. Их обладательницы отмечаются терпеливостью, мудростью и нежностью. Именно поэтому эти женщины будут делать все возможное ради достижения собственных целей.