LifeStyle24 со ссылкой на Как зовут подготовил подборку оригинальных имен, которые подойдут каждой девочке. Этот материал пригодится для будущих родителей дочерей.

Интересно Несут в себе дух предков: 7 древних имен для девочек, которые происходят от славян

Подборка оригинальных имен для девочки

Любава

Это славянское имя, которое трактуется как "та, что приносит любовь". В современном мире так все чаще называют нежных и отзывчивых девушек, которые часто делают добрые дела. Такие женщины любят помогать другим и давать ценные советы.

Ждана

Это имя имеет славянские корни и означает "ожидаемая". Наши предки так называли только мудрых и терпеливых девушек, которые умели анализировать ситуацию. Такие женщины имеют сильный характер, поэтому готовы бороться за справедливость и защищать других людей.

Веселина

Такое имя имеет славянское происхождение и трактуется как "веселая" или "жизнерадостная". Веселины – общительные и энергичные девушки, которые могут легко найти общий язык с людьми. Эти женщины имеют хорошее чувство юмора и умеют поднять настроение, когда это нужно.

Зореслава

Это имя имеет старославянское происхождение и означает "та, что прославляет звезды". Зореславы стремятся достичь высот в жизни, поэтому будут делать все возможное ради своей мечты. Такие девушки отличаются целеустремленностью и настойчивостью.

Как оригинально назвать девочку / Фото Freepik

Ладомира

Это имя имеет славянские корни и означает "та, что несет гармонию и мир". Такие женщины могут легко объединять людей, поэтому часто становятся хорошими руководителями и лидерами. Обладательницы этого имени ценят красоту вокруг себя, из-за чего стремятся заниматься искусством.

Рада

Это старославянское имя, которое трактуется как "радостная" или "счастливая". Его представительницы не боятся брать на себя ответственность и всегда быстро реагируют на изменения в жизни. Рады обладают хорошей интуицией и эмпатией, поэтому никогда не отказывают в помощи.

Верхослава

Это имя имеет также славянское происхождение и переводится как "та, достигающая вершин". Его обладательницы – сильные и целеустремленные женщины, которые всегда стремятся быть первыми. Они имеют лидерские качества и любят вести за собой команду.

Какие украинские имена невозможно забыть

Выбирая имя для дочери, родители стремятся найти не только красивое, но и особенное. Обычно взрослые обращаются к благозвучным вариантам, которые легко запоминаются другим людям. К украинским женских имен, которые останутся в памяти навсегда, принадлежат: Зоряна, Квитослава, Лада, Лея, Марта и Юстина.