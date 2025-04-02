LifeStyle24 з посиланням на Як звати розповідає про красиві жіночі імена, які рідко можна почути. Цей матеріал знадобиться для майбутніх батьків, які очікують на появу доньки.

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Добірка маловідомих жіночих імен, які сподобаються всім

Серафима

Це ім'я має давньоєврейське та означає "вогненна" або "та, що палає". У Біблії серафимами називали ангелів, які були найбільш наближеними до Бога. У сучасному світі таким ім'ям володіють наполегливі та емоційні дівчата, які не бояться викликів долі. Серафими мають добре серце, тому прагнуть допомагати іншим.

Беатриса

Таке ім'я має латинське походження та трактується як "та, що приносить щастя" або "благословенна". Зазвичай його власниці відзначаються життєрадісністю та харизмою. Ці жінки можуть легко зарядити позитивом інших людей та підняти їм настрій.

Аурелія

За однією з версій, ім'я Аурелія походить з латинської мови та перекладається як "золота". У давнину так називали лише представниць аристократії. Переважно власниці цього імені – розумні та елегантні жінки, які вражають своїм вишуканим стилем. Вони завжди прагнуть до саморозвитку та нових знань.

Маловідомі жіночі імена, які сподобаються / Фото Freepik

Летиція

Це ім'я має також латинське походження та означає "радість". У римській міфології так звали богиню радощів й веселощів. Водночас відомою власницею цього імені є королева Іспанії. Такі жінки мають багату уяву та легко адаптуються до змін.

Ясна

Таке ім'я має слов'янське походження та трактується як "ясна" або "світла". Наші предки так часто називали розумних жінок, які ділилися своїми знаннями з однодумцями. Представниці цього імені нерідко дають цінні поради.

Як оригінально назвати дівчинку у 2025 році

В Україні все частіше можна почути унікальні жіночі імена. Адже батьки віддають перевагу особливим і незвичним варіантам для своїх дітей. До оригінальних імен, якими можна назвати доньку, належать: Любава, Ждана, Веселина, Зореслава, Ладомира, Рада та Верхослава. Їх власниці відзначаються терплячістю, мудрістю та ніжністю. Саме тому ці жінки робитимуть все можливе заради досягнення власних цілей.