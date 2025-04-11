LifeStyle24 розповідає про незвичні імена для дівчаток, які всім сподобаються. Ці варіанти мають давню історію та цікаве значення, на яке слід звернути увагу майбутнім батькам доньок.

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Добірка рідкісних жіночих імен

Каміла

За однією з версій, це ім'я має латинське походження та трактується як "служителька храму". Зазвичай так називають сильних жінок, які мають внутрішній стрижень. Каміли не бояться ставити собі мету та досягати її будь-якими способами. Такі дівчата можуть легко очолити команду та стати лідерами.

Аміна

Таке ім'я має арабське коріння та означає "берегиня" або "та, що перебуває у безпеці". Його власниці відзначаються працьовитістю та відповідальністю, тому готові присвятити свій вільний час улюбленій справі. Представниці цього імені мають велике коло спілкування, якому завжди будуть раді допомогти. Аміни – дуже комунікабельні та чесні, тому легко притягують нові знайомства.

Ніколь

Ім'я Ніколь має давньогрецьке і французьке походження та означає "переможниця народів". Його представниці відзначаються вишуканістю та витонченістю, тому легко можуть зачарувати будь-кого. Власниці цього імені мають багато можливостей стати успішними у різних сферах діяльності.

Рідкісні жіночі імена / Фото Freepik

Ельвіра

Це давньогерманське ім'я, що перекладається як "правдива", "доброзичлива", "прихильна" та "благодійна". Водночас існує версія, що з іспанської мови воно трактується як "та, хто всіх оберігає" або "захисна". Ельвіри не бояться відстоювати власну думку та ставати на захист своїх рідних і друзів. Такі жінки хочуть побудувати міцну родину, тому не погоджуватимуться на несерйозні стосунки.

Каталея

За однією з версій, це ім'я має іспанське походження та походить від назви квітки. Крім цього, воно може означати "добра та чиста душа". У давнину так називали представниць шляхетських родин. У сучасному світі Каталеї мають багато прихильників, бо відзначаються особливою енергетикою. Ці жінки володіють харизмою, що дозволяє їм приваблювати однодумців.

Які існують маловідомі імена для дівчаток

Ім'я Аурелія походить з латинської мови та перекладається як "золота". У давнину так називали лише представниць аристократії. Переважно власниці цього імені – розумні та елегантні жінки, які вражають своїм вишуканим стилем.

Водночас маловідоме ім'я Летиція має також латинське походження та означає "радість". У римській міфології так звали богиню радощів й веселощів. Водночас відомою власницею цього імені є королева Іспанії. Такі жінки мають багату уяву та легко адаптуються до змін.