LifeStyle24 розповідає про маловживані жіночі імена, якими варто назвати доньку у 2025 році. Про це детальніше – читайте далі в матеріалі.

Цікаво 5 жіночих імен, які приносять своїм власницям нещастя

Добірка маловживаних жіночих імен

Ружена

За однією з версій, це ім'я має слов'янське коріння та означає "троянда". Такі дівчата полюбляють мистецтво, музику та поезію. Водночас Ружени мають внутрішній стрижень, тому захищатимуть своїх рідних до останнього. Представниці цього імені – рішучі та цілеспрямовані, тому нерідко викликають захоплення в інших людей.

Юстина

Таке ім'я має кілька версій походження: перша – від чоловічого імені Юстус, друга – з латинської мови, де перекладається як "справедлива". Юстини мають розвинену інтуїцію, що допомагає їм під час розв'язання проблем. Власниці цього імені відзначаються розумом, порядністю та мудрістю, через що вони мають велике коло спілкування.

Стефанія

Це ім'я прийшло до нас зі Стародавньої Греції та трактується як "вінець" або "діадема". Зазвичай так називають красивих жінок, які мають багато прихильників. Такі дівчата відзначаються ніжністю та добротою, тому легко притягують нові знайомства.

Маловживані жіночі імена / Фото Freepik

Євдокія

Це ім'я походить з Давньої Греції й означає "та, що має добру славу". У давнину так називали як заможних, так і бідних жінок. Представниці цього імені мають гарні стосунки з людьми завдяки своїй комунікабельності та щирості. Євдокії борються за справедливість і завжди допомагають іншим досягти цілей.

Іларія

Ім'я Іларія має латинське коріння та перекладається як "радісна" або "весела". Його власниці можуть легко стати лідерами та очолити команду. Іларії – впевнені у собі жінки, які не бояться перешкод, тому швидко розв'язують будь-які проблеми та конфлікти.

Нагадаємо, що днями ми писали про українські імена, які подобаються американцям.