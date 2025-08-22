Що цікаво, більшість таких прізвищ раніше належала козакам. Саме тому жартівливі родові імена дуже часто згадуються у козацьких реєстрах. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на працю мовознавця Юліана Редька "Сучасні українські прізвища".
Які рідкісні жартівливі прізвища можна почути в Україні?
Деякі українські прізвища походять від кумедних прізвиськ чи особливостей характеру людини. Наприклад, можна зустріти родові імена, які одразу викликають усмішку, адже мають цікаве та незвичне звучання. Серед жартівливих прізвищ, які можна почути в Україні:
- Хропач – відомо про 104 носії цього прізвища, які живуть на території нашої країни.
- Дрімайло – налічується 30 власників такого родового імені.
- Сопель – ним може похизуватися 151 українець.
- Слинюк – 98 людей мають таке прізвище.
- Неїжборщ – 20 громадян України з цим родовим іменем.
- Недайкаша – вважається найрідкіснішим у цій добірці, бо відомо лише про 8 його носіїв.
- Непийвода – 1107 представників цього прізвища живуть в Україні.
- Перебийніс – відомо про 1194 носії такого родового імені.
- Паливода – 1633 власники цього прізвища.
- Нагнибіда – налічується 495 українців з таким родовим іменем.
- Убийвовк – 183 представники такого прізвища наразі проживають в Україні.
Жартівливі прізвища, які залишилися в Україні / Фото Freepik
Як звучать найкумедніші прізвища в Україні?
В Україні можна почути прізвища різноманітного походження. Деякі з них звучать настільки кумедно, що викликають сміх вже з першого прочитання. До найсмішніших родових імен належать:
- Свинобоєв – вважається рідкісним, адже його мають лише 12 людей, які живуть на Черкащині та Київщині.
- Підкуймуха – 103 носії, які мешкають на Львівщині.
- Пупкін – лише 9 людей, які живуть на Хмельниччині та Київщині, мають це прізвище.
- Верещака – відомо про 1787 носіїв цього прізвища, які мешкають на Полтавщині та Харківщині.