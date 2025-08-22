Що цікаво, більшість таких прізвищ раніше належала козакам. Саме тому жартівливі родові імена дуже часто згадуються у козацьких реєстрах. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на працю мовознавця Юліана Редька "Сучасні українські прізвища".

Які рідкісні жартівливі прізвища можна почути в Україні?

Деякі українські прізвища походять від кумедних прізвиськ чи особливостей характеру людини. Наприклад, можна зустріти родові імена, які одразу викликають усмішку, адже мають цікаве та незвичне звучання. Серед жартівливих прізвищ, які можна почути в Україні:

Хропач – відомо про 104 носії цього прізвища, які живуть на території нашої країни.

– відомо про 104 носії цього прізвища, які живуть на території нашої країни. Дрімайло – налічується 30 власників такого родового імені.

– налічується 30 власників такого родового імені. Сопель – ним може похизуватися 151 українець.

– ним може похизуватися 151 українець. Слинюк – 98 людей мають таке прізвище.

– 98 людей мають таке прізвище. Неїжборщ – 20 громадян України з цим родовим іменем.

– 20 громадян України з цим родовим іменем. Недайкаша – вважається найрідкіснішим у цій добірці, бо відомо лише про 8 його носіїв.

– вважається найрідкіснішим у цій добірці, бо відомо лише про 8 його носіїв. Непийвода – 1107 представників цього прізвища живуть в Україні.

– 1107 представників цього прізвища живуть в Україні. Перебийніс – відомо про 1194 носії такого родового імені.

– відомо про 1194 носії такого родового імені. Паливода – 1633 власники цього прізвища.

– 1633 власники цього прізвища. Нагнибіда – налічується 495 українців з таким родовим іменем.

– налічується 495 українців з таким родовим іменем. Убийвовк – 183 представники такого прізвища наразі проживають в Україні.

Жартівливі прізвища, які залишилися в Україні / Фото Freepik

Як звучать найкумедніші прізвища в Україні?

В Україні можна почути прізвища різноманітного походження. Деякі з них звучать настільки кумедно, що викликають сміх вже з першого прочитання. До найсмішніших родових імен належать: