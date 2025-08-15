Ці прізвища досі зустрічаються серед українців. Про родові імена, які давали тим, хто будував храми й фортеці – розповідає LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".

Які прізвища давали людям, які будували храми й фортеці?

Цегельник

Це прізвище передавалося з покоління в покоління людям, які займалися будівництвом житла та храмів. У сучасному світі відомо про 1325 українців, які мають таке родове ім'я. Переважна більшість носіїв цього прізвища проживає на Київщині та Житомирщині. У реєстрах родове ім'я Цегельник згадується серед репресованих.

Цегольник

В Україні таке родове ім'я вважається доволі рідкісним. Адже налічується лише 98 його носіїв. Здебільшого власники цього прізвища мешкають на Львівщині та Тернопільщині.

Цегельський

Прізвищем Цегельський можуть похизуватися 46 людей, які живуть в Україні, а саме на Харківщині та Хмельниччині. У реєстрах це родове ім'я також згадується серед репресованих.

Цигельман

Наразі відомо про 6 людей, які мають таке прізвище. Вони переважно живуть на Київщині. Що цікаво, у реєстрах це родове ім'я згадується серед єврейства та репресованих.

Прізвища, які давали будівельникам храмів / Фото Freepik

Які українські прізвища утворені від назв погодних явищ?

Кілька століть тому нерідко з'являлися прізвища, які свідчили про сангвінічний, холеричний, меланхолійний чи флегматичний темпераменти. Часто в такі родові імена закладали метафори, пов'язані з вітром, дощем, бурею чи морозом. Такі прізвища часто віддзеркалювали характер, настрій або зовнішність людини.

Серед родових імен, які виникли від назв погодних явищ: