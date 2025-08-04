Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька. У сучасному світі подібні прізвища вважаються доволі рідкісними в Україні.

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Які прізвища давали спокусникам у давнину?

Жеребець

Це прізвище часто належало енергійним та імпульсивним людям. Такі пращури часто отримували багато уваги від протилежної статі. Наразі відомо про 321 носія цього родового імені. Власники такого прізвища здебільшого живуть на Київщині.

Любимов

Раніше це родове ім'я давали людям з добрим серцем. Ба більше, вони легко могли стати улюбленцями усієї громади. Нині в Україні мешкає 333 представники цього прізвища. Найчастіше їх можна зустріти на Київщині.

Залицяйло

Прізвище Залицяйло могло вказувати на гарне почуття гумору своїх носіїв. Люди з таким родовим іменем мали справжній талант до залицяння та не боялися відмов з боку осіб протилежної статі. У сучасному світі лише 10 українців можуть похизуватися цим прізвищем. Переважна більшість з них живе на Львівщині.

Гріховодов

Це родове ім'я давали лише звабникам. Такі люди часто були тими, хто спонукав до "грішного" способу життя. Що цікаво, родове ім'я Гріховодов вважається дуже рідкісними в Україні, адже налічується лише 7 його носіїв, які переважно живуть на Полтавщині.

Прізвища, які давали спокусникам / Фото Freepik

Які прізвища належали ловеласам?

Родове ім'я Бабій виникло як прізвисько для чоловіка, який не міг пройти повз жінок. У народі бабіями називали тих, хто постійно залицявся та навіть мав кілька романів одночасно. Наразі відомо про 15 403 власників цього прізвища, які здебільшого мешкають на Заході України.

А родове ім'я Кохан могло вказувати на того, кого часто кохали. Крім цього, таке прізвище отримували ті, кому ніколи не бракувало жіночої уваги. Нині налічується лише 5102 представники цього родового імені, які найбільше живуть на Київщині.