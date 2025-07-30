Так, існують прізвища, які могли належати чоловікам, що мали славу звабників та залицяльників. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька.

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Які українські прізвища належали звабникам і залицяльникам?

Українське прізвище Огир, ймовірно, належало хлопцям, які були особливо нестримними й спокусливими у стосунках із жінками. У давнину слово "огир" уживалося для опису самця коня. Саме тому таким родовим іменем називали пристрасного чоловіка, схильного до любовних пригод. У сучасному світі відомо про 209 носіїв цього незвичного прізвища, які переважно проживають на Полтавщині.

Водночас родове ім'я Бабій виникло як прізвисько для чоловіка, який не міг пройти повз жінок. У народі бабіями називали тих, хто постійно залицявся та навіть мав кілька романів одночасно. Наразі відомо про 15 403 власників цього прізвища, які здебільшого мешкають на Заході України.

А родове ім'я Кохан могло вказувати на того, кого часто кохали. Крім цього, таке прізвище отримували ті, кому ніколи не бракувало жіночої уваги. Нині налічується лише 5102 представники цього родового імені, які найбільше живуть на Київщині.

Прізвища, які давали ловеласам / Фото Freepik

До речі, нещодавно ми розповідали про прізвища, які давали найздібнішим українцям.