Втім, у сучасному світі такі прізвища вважаються рідкісними. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на генеалогічний ресурс "Рідні".

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Які українські прізвища схожі на матюки?

Власником образливих прізвищ часто ставав у давнину саме той, хто отримував різноманітні прізвиська у дитинстві. Багато людей згодом змінювали свої родові імена на інші, адже не хотіли стати причиною для сміху. Однак все ж частина кумедних прізвищ збереглася до наших часів. Наразі їх можна почути майже в усіх областях України. Серед українських прізвищ, які схожі на лайку:

Бздюлєва – відомо лише про 1 носія цього родового імені.

Стервоєдова – вважається дуже рідкісним, адже налічується тільки 1 носій такого прізвища.

Хуессу – ним може похизуватися 1 українець.

Дурунда – в Україні проживають 225 носіїв цього родового імені.

Піструїл – 11 власників такого незвичного прізвища.

Бісовський – нині відомо про 30 носіїв цього унікального родового імені.

Шмаровоз – таке прізвище є одним з найпоширеніших у цій добірці, адже його мають 363 людини.

Срайчук – 30 носіїв цього родового імені.

Йолопенко – лише 3 людини мають таке прізвище.

Дуракова – ним може похизуватися 223 українці.

Прізвища, які схожі на лайку / Фото Freepik

Як звучать найсмішніші прізвища в Україні?

Наші предки утворювали кумедні прізвища з огляду на професію, риси характеру або місце проживання людей. Ймовірно, ці смішні родові імені могли належати козакам. До найкумедніших прізвищ належать: