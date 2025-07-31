Втім, у сучасному світі такі прізвища вважаються рідкісними. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на генеалогічний ресурс "Рідні".
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Які українські прізвища схожі на матюки?
Власником образливих прізвищ часто ставав у давнину саме той, хто отримував різноманітні прізвиська у дитинстві. Багато людей згодом змінювали свої родові імена на інші, адже не хотіли стати причиною для сміху. Однак все ж частина кумедних прізвищ збереглася до наших часів. Наразі їх можна почути майже в усіх областях України. Серед українських прізвищ, які схожі на лайку:
- Бздюлєва – відомо лише про 1 носія цього родового імені.
- Стервоєдова – вважається дуже рідкісним, адже налічується тільки 1 носій такого прізвища.
- Хуессу – ним може похизуватися 1 українець.
- Дурунда – в Україні проживають 225 носіїв цього родового імені.
- Піструїл – 11 власників такого незвичного прізвища.
- Бісовський – нині відомо про 30 носіїв цього унікального родового імені.
- Шмаровоз – таке прізвище є одним з найпоширеніших у цій добірці, адже його мають 363 людини.
- Срайчук – 30 носіїв цього родового імені.
- Йолопенко – лише 3 людини мають таке прізвище.
- Дуракова – ним може похизуватися 223 українці.
Прізвища, які схожі на лайку / Фото Freepik
Як звучать найсмішніші прізвища в Україні?
Наші предки утворювали кумедні прізвища з огляду на професію, риси характеру або місце проживання людей. Ймовірно, ці смішні родові імені могли належати козакам. До найкумедніших прізвищ належать:
- Прищ – ним можуть похизуватися 200 українців.
- Мохнаткіна – нині власниками цього прізвища є 25 людей.
- Лярва – таке прізвище має лише один українець.
- Смердюк – наразі відомо про 7 представників цього родового імені.
- Ананідзе – 6 носіїв такого прізвища.
- Уродов – налічується лише 2 людини з такими родовим іменем.
- Барига – залишився 1 носій цього рідкісного прізвища, який живе в Україні.
- Сопливий – наразі відомо про 4 українців, які мають це прізвище.