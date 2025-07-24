Такі прізвища навіть збереглися до наших часів. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька.

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Які старовинні прізвища давали привабливим українцям?

Що цікаво, люди, які виділялися серед інших своєю зовнішністю або чарівністю, отримували відповідні прізвища. Інколи такі родові імена свідчили про приємні риси обличчя. До прізвищ, які давали найгарнішим українцям, належать:

Гожий – відомо про 233 його носії.

Хороший – 145 власників цього прізвища.

Хорошун – 1902 представники такого родового імені, які нині проживають в Україні.

Хорошко – ним можуть похизуватися 1084 українці.

Чистик – налічується 149 власників цього прізвища.

Форемний – 31 власник цього прізвища живе в Україні.

Миленко – відомо про 355 представників такого родового імені.

Миловидов – 26 носіїв цього рідкісного прізвища.

Сонячний – лише 2 людини мають таке родове ім'я.

Красенюк – вважається дуже унікальним, адже відомо лише про 1 його носія.

Прізвища, які давали гарним українцям / Фото Freepik

Як звучать найсмішніші прізвища в Україні?

Наші предки утворювали кумедні прізвища з огляду на професію, риси характеру або місце проживання людей. Ймовірно, ці смішні родові імені могли належати козакам. До найкумедніших прізвищ належать: