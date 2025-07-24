Такие фамилии даже сохранились до наших дней. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько.
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Какие старинные фамилии давали привлекательным украинцам?
Что интересно, люди, которые выделялись среди других своей внешностью или обаянием, получали соответствующие фамилии. Иногда такие родовые имена свидетельствовали о приятных чертах лица. К фамилиям, которые давали самым красивым украинцам, относятся:
- Голый – известно о 233 его носителях.
- Хороший – 145 владельцев этой фамилии.
- Хорошун – 1902 представителя такого родового имени, которые сейчас проживают в Украине.
- Хорошко – им могут похвастаться 1084 украинца.
- Чистик – насчитывается 149 владельцев этой фамилии.
- Форемный – 31 владелец этой фамилии живет в Украине.
- Миленко – известно о 355 представителях такого родового имени.
- Миловидов – 26 носителей этой редкой фамилии.
- Солнечный – только 2 человека имеют такое родовое имя.
- Красенюк – считается очень уникальным, ведь известно лишь об 1 его носителе.
Фамилии, которые давали хорошим украинцам / Фото Freepik
Как звучат самые смешные фамилии в Украине?
Наши предки образовывали забавные фамилии учитывая профессию, черты характера или место жительства людей. Вероятно, эти смешные родовые имена могли принадлежать казакам. К самым забавным фамилиям относятся:
- Прищ – им могут похвастаться 200 украинцев.
- Мохнаткина – сейчас владельцами этой фамилии являются 25 человек.
- Лярва – такую фамилию имеет только один украинец.
- Смердюк – пока известно о 7 представителях этого родового имени.
- Ананидзе – 6 носителей такой фамилии.
- Уродов – насчитывается лишь 2 человека с такими родовым именем.
- Барыга – остался 1 носитель этой редкой фамилии, который живет в Украине.
- Сопливый – пока известно о 4 украинцах, которые имеют эту фамилию.