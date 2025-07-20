Такие родовые имена можно услышать во многих областях Украины сегодня. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько.

Не пропустите Снова в тренде: 5 старинных украинских имен для девочек: 5 старинных украинских имен для девочек

Какие украинские фамилии указывают на талант предка?

Книжник

Эта фамилия считается редкой, ведь известно о 460 ее носителях в Украине. Вероятно, она принадлежала людям, которые увлекались литературой и имели большую домашнюю библиотеку. Подавляющее большинство владельцев этого родового имени проживает в Киевской и Николаевской областях. Что интересно, фамилия Книжник упоминается в реестрах среди еврейства и репрессированных.

Маляр

Фамилией Маляр могут похвастаться 2953 человека. Оно могло принадлежать художникам, которые создавали прекрасное своими руками. В современном мире владельцы этой фамилии живут в Киевской и Закарпатской областях. Более того, это родовое имя упоминается в казацких реестрах за 1756 и 1649 годы. В древности такая фамилия также принадлежала представителям еврейства и репрессированным.

Певчий

Такая фамилия занимает 692 место среди самых распространенных в Украине. Предки с этим родовым именем имели хороший голос, которым очаровывали публику. Известно о 5107 носителей фамилии, которые живут во всех областях нашей страны. Это родовое имя также упоминается в казацких реестрах за 1756 год.

Какие фамилии давали талантливым украинцам / Фото Freepik

Музыка

Эту фамилию можно назвать довольно распространенной, ведь известно, что она занимает 227 место среди самых популярных в Украине. Возможно, она принадлежала людям, которые посвятили свою жизнь музыке. Только 11 708 украинцев, которые преимущественно живут в Киевской области могут похвастаться таким родовым именем. Также известно, что фамилия Музыка упоминается в казацких реестрах за 1756 год.

Дударь

Представителями этой фамилии есть 3874 человека, которые в основном живут на Волыни. Родовое имя Дударь упоминается в реестрах среди репрессированных. Что интересно, только мастера, которые делали музыкальные инструменты, имели такую фамилию в древности.

Напомним, ранее наша редакция писала об украинских фамилиях, которые имели предприниматели.