LifeStyle24 з посиланням на "Етимологічний словник українських прізвищ" Валентина Лученка розповідає про прізвища, які походять від метеорологічних термінів. Детальніше про це – читайте далі в матеріалі.
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Які українські прізвища утворені від назв погодних явищ?
Наші предки прагнули отримати захист від злих духів, тому утворювали прізвища, які несли у собі силу природи. Такі родові імена часто віддзеркалювали характер, настрій або зовнішність людини.
Так, кілька століть тому нерідко з'являлися прізвища, які свідчили про сангвінічний, холеричний, меланхолійний чи флегматичний темпераменти. Часто в такі родові імена закладали метафори, пов'язані з вітром, дощем, бурею чи морозом.
Серед прізвищ, які виникли від назв погодних явищ:
- Грозенко;
- Весельченко;
- Зірченко;
- Бурюк;
- Росяк;
- Спеченко;
- Холоднюк;
- Дощук;
- Зірчак;
- Бурієнко;
- Завірющенко;
- Сльотенко;
- Зименко;
- Годинчук;
- Морозенко;
- Зірко;
- Буренюк;
- Градов;
- Зірнюк;
- Хмаренко;
- Негоденко;
- Холодний;
- Дощенко;
- Росенко;
- Морозюк;
- Бурченко;
- Градовенко;
- Зірчук;
- Веселко;
- Годиняк;
- Холодян;
- Зімчук;
- Морозов;
- Вітренко;
- Градський;
- Годинюк;
- Бурій;
- Зіренко;
- Хмарук;
- Негодюк;
- Росюк;
- Холозян;
- Морозко;
- Грозюк;
- Холодняк;
- Росиченко;
- Вітрук;
- Холоденко;
- Зірниченко;
- Вітряний;
- Зименюк.
Українські прізвища, які походять від назв погодних явищ / Фото Freepik
Якщо вам цікаво дізнатися, які українські прізвища складаються з мінімальної кількості літер, то пропонуємо ознайомитися з нашим матеріалом. Ці родові імена вважаються найкоротшими в Україні.