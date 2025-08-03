LifeStyle24 со ссылкой на "Этимологический словарь украинских фамилий" Валентина Лученко рассказывает о фамилиях, которые происходят от метеорологических терминов. Подробнее об этом – читайте далее в материале.
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Какие украинские фамилии образованы от названий погодных явлений?
Наши предки стремились получить защиту от злых духов, поэтому образовывали фамилии, которые несли в себе силу природы. Такие родовые имена часто отражали характер, настроение или внешность человека.
Так, несколько веков назад нередко появлялись фамилии, которые свидетельствовали о сангвиническом, холерическом, меланхолическом или флегматическом темпераменте. Часто в такие родовые имена закладывали метафоры, связанные с ветром, дождем, бурей или морозом.
Среди фамилий, которые возникли от названий погодных явлений:
- Грозенко;
- Весельченко;
- Зирченко;
- Бурюк;
- Росяк;
- Спеченко;
- Холоднюк;
- Дощук;
- Зирчак;
- Буриенко;
- Завирющенко;
- Слетенко;
- Зименко;
- Годинчук;
- Морозенко;
- Зирко;
- Буренюк;
- Градов;
- Зирнюк;
- Хмаренко;
- Негоденко;
- Холодный;
- Дощенко;
- Росенко;
- Морозюк;
- Бурченко;
- Градовенко;
- Зирчук;
- Веселко;
- Годыняк;
- Холодян;
- Зимчук;
- Морозов;
- Витренко;
- Градский;
- Годинюк;
- Бурий;
- Зиренко;
- Хмарук;
- Негодюк;
- Росюк;
- Холозяин;
- Морозко;
- Грозюк;
- Холодняк;
- Росиченко;
- Витрук;
- Холоденко;
- Зирниченко;
- Ветреный;
- Зименюк.
Украинские фамилии, которые происходят от названий погодных явлений / Фото Freepik
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