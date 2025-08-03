LifeStyle24 со ссылкой на "Этимологический словарь украинских фамилий" Валентина Лученко рассказывает о фамилиях, которые происходят от метеорологических терминов. Подробнее об этом – читайте далее в материале.

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Какие украинские фамилии образованы от названий погодных явлений?

Наши предки стремились получить защиту от злых духов, поэтому образовывали фамилии, которые несли в себе силу природы. Такие родовые имена часто отражали характер, настроение или внешность человека.

Так, несколько веков назад нередко появлялись фамилии, которые свидетельствовали о сангвиническом, холерическом, меланхолическом или флегматическом темпераменте. Часто в такие родовые имена закладывали метафоры, связанные с ветром, дождем, бурей или морозом.

Среди фамилий, которые возникли от названий погодных явлений:

  • Грозенко;
  • Весельченко;
  • Зирченко;
  • Бурюк;
  • Росяк;
  • Спеченко;
  • Холоднюк;
  • Дощук;
  • Зирчак;
  • Буриенко;
  • Завирющенко;
  • Слетенко;
  • Зименко;
  • Годинчук;
  • Морозенко;
  • Зирко;
  • Буренюк;
  • Градов;
  • Зирнюк;
  • Хмаренко;
  • Негоденко;
  • Холодный;
  • Дощенко;
  • Росенко;
  • Морозюк;
  • Бурченко;
  • Градовенко;
  • Зирчук;
  • Веселко;
  • Годыняк;
  • Холодян;
  • Зимчук;
  • Морозов;
  • Витренко;
  • Градский;
  • Годинюк;
  • Бурий;
  • Зиренко;
  • Хмарук;
  • Негодюк;
  • Росюк;
  • Холозяин;
  • Морозко;
  • Грозюк;
  • Холодняк;
  • Росиченко;
  • Витрук;
  • Холоденко;
  • Зирниченко;
  • Ветреный;
  • Зименюк.

Украинские фамилии, которые происходят от названий погодных явлений Украинские фамилии, которые происходят от названий погодных явлений / Фото Freepik

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