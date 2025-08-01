Про найкоротші прізвища в Україні – розповідає LifeStyle24 з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька.

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Які українські прізвища вважаються найкоротшими в Україні?

Наші предки нерідко давали особливі прізвища людям, які прибували здалеку. Такі мешканці отримували родові імена за назвою їхньої землі чи народу, звідки вони прийшли. Так, з'явилися прізвища: Лях, Тур, Серб, Чех і Грек. Що цікаво, вони спершу були прізвиськами, які згодом перетворилися на родові імена.

Водночас деякі прізвища вказували на особливу зовнішність людини. До таких родових імен належать: Вух, Зуб, Ніс, Чуб і Глух.

Короткі прізвища також могли свідчити про соціальний статус пращурів. Зокрема, родове ім'я Коц, ймовірно, належало шевцям, а Дяк – представникам духовенства.

До того ж деякі прізвища у давнину утворювали від дієслів наказового способу: Най, Нех, Нехай. До цієї категорії також можна віднести тюркське за походженням прізвище Гюль, що означає "квітнути" або "троянда".

Найкорошті прізвища в Україні / Фото Freepik

До речі, нещодавно наша редакція розповідала про українські прізвища, які в давнину носили романтики. Такі родові імена могли багато розповісти про почуття та внутрішній світ своїх власників.